Alerte à la bombe au centre-ville de Saint-Jean

La police de Saint-Jean a institué une enquête après la découverte samedi après-midi d’un sac suspect à l’angle de la rue King et de la rue Charlotte, en plein cœur du centre-ville.

La police a indiqué avoir répondu à un appel au 911 logé à 14h43 indiquant qu’un homme non identifié avait laissé un sac à l’angle de la rue King et de la rue Charlotte.

L’homme en question aurait fait un commentaire laissant suggérer que le sac contenait un explosif, tout en quittant les lieux en laissant le sac derrière lui.

La police a retrouvé le sac et a immédiatement procédé à une évacuation des lieux tout en interdisant l’accès au parc King’s Square et à certaines rues du centre-ville.

La Force policière de Saint-Jean a fait appel au Groupe de l’enlèvement des explosifs de la GRC.

Il a été déterminé que le sac ne contenait finalement aucune matière explosive.

La vaste opération policière qui a paralysé une partie du centre-ville s’est terminée samedi soir peu avant 19h00.

Le suspect dans cette affaire a été décrit comme étant un homme de race noire, âgé entre la fin de la vingtaine et la trentaine, mesurant entre 1,70 et 1,80 m, portant un chapeau rouge, une veste bleue, un pantalon bleu et des chaussures rouges.

L’unité des crimes majeurs enquête sur les circonstances de l’incident et fait appel à des témoins ou à toute personne dans le secteur qui a une caméra de tableau de bord à l’intérieur d’un véhicule ou une caméra de surveillance qui aurait pu filmer l’incident au moment où il s’est produit.

Toute personne qui possède des renseignements est priée de communiquer avec la Force policière de Saint-Jean ou avec l’organisme Échec au Crime.