Langues officielles et réforme électorale au cœur des discussions à la SANB

Les questions touchant la révision de la Loi sur les langues officielles au Nouveau-Brunswick et les réformes de la carte électorale et du mode de scrutin ont animé les discussions tenues lors de la 49e assemblée générale annuelle de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB).

Une centaine de membres de l’organisme de défense et de promotion des intérêts de la communauté acadienne et francophone ont pris part à l’événement qui s’est déroulé en fin de semaine, à Beresford.

Il s’agissait d’une première assemblée générale tenue en présence de membres de la SANB depuis juin 2019, les deux dernières s’étant déroulées en mode virtuel.

Plusieurs des militants de l’organisme qui étaient réunis dans un hôtel de la région Chaleur ont dénoncé une fois de plus le silence du gouvernement Higgs face à la révision de la Loi sur les langues officielles et au dépôt, en décembre dernier, du rapport produit par l’ancien sous-ministre John MacLaughlin et la juge Yvette Finn.

«C’est certainement un dossier qui sera suivi prochainement de très près, on a senti lors de l’assemblée générale que le sujet dérange nos membres qui sont frustrés par le silence à Fredericton», a déclaré Alexandre Cédric Doucet, le président de la SANB.

Les militants de la SANB ont également mandaté l’organisme de faire pression pour réformer la carte électorale provinciale et le mode de scrutin afin que les intérêts collectifs du peuple acadien soient mieux représentés.

Selon eux, le mode de scrutin actuel favorise un bipartisme malsain et relègue les intérêts acadiens au second plan.

Les membres se sont majoritairement prononcés en faveur d’un scrutin proportionnel mixte, un système où les sièges sont attribués aux différents partis en proportion du nombre de voix qu’ils ont obtenu.

«Il faut faire en sorte de ne pas diluer le vote acadien, cette réforme électorale est toute aussi importante que la révision de la Loi sur les langues officielles», a souligné Serge Brideau, représentant de la SANB pour la région du Nord-Ouest.

Les travaux des membres de la SANB durant l’assemblée ont également mené à l’adoption de résolutions comme celle qui enjoint l’organisme de mieux se faire connaître dans les communautés et de souligner grandement son 50e anniversaire en 2023.

La direction de la SANB a aussi reçu le mandat de la part de ses membres de créer plus d’occasions d’échanges et de rencontres avec les autochtones de la province afin de favoriser une meilleure compréhension mutuelle de l’histoire et de la culture des deux peuples.

«L’AGA a fait place à des débats d’idées et à des réflexions dans le plus grand respect, c’est ce qu’il faut retenir», a résumé Alexandre Cédric Doucet à la conclusion des travaux de l’organisme.

«Cette AGA était énergisante, c’est comme une bûche qui vient d’être placée dans le feu! La flamme du militantisme continue de brûler à l’heure où l’Acadie est en constante évolution et continue de résister à l’assimilation», a quant à lui souligné Serge Brideau, chanteur de la populaire formation musicale Les Hôtesses d’Hilaire.

Langues officielles et réforme électorale au cœur des discussions de la 49e assemblée annuelle de la SANB. – Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Des élections sans coup d’éclat

L’élection à la présidence de la SANB et des représentants provinciaux et régionaux tenue dans le cadre de l’assemblée générale n’a pas suscité de grandes passions.

Seul candidat en lice, Alexandre Cédric Doucet a été élu par acclamation en tant que président de l’organisme qu’il dirigera au cours des deux prochaines années.

Nicole Sluyter, Serge Brideau et Sue Duguay ont pour leur part été reconduits dans leur rôle de représentants régionaux.

Le reste du conseil d’administration de la SANB est composé de Richard Louis, Yves Doucet, Delbeck Kapampa, Alain Losier et Honorine Ngountchoup.