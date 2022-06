Le Centre de pédiatrie sociale du Sud-Est ouvre un bureau à Richibucto

Le centre offre des services de santé et d’accompagnement aux enfants de 0 à 18 ans et à leur famille. Les professionnels de la santé et les travailleuses sociales aident l’enfant et sa famille, mais travaillent également sur l’environnement dans lequel évolue l’enfant afin d’agir sur les déterminants de la santé.

«Le modèle de la pédiatrie sociale demande que les services soient près des familles. C’est pour cela que l’ouverture de ce bureau à Richibucto est une grande étape pour notre organisme», explique Dre Élaine Deschênes, directrice clinique et fondatrice du centre.

«C’est dans la proximité et dans les liens que nous tissons avec les enfants et leurs familles que se trouvent l’information qui dicte les actions à prendre et la confiance nécessaire pour bâtir et solidifier cette équipe qui permettra à ces enfants de se développer au maximum de leur capacité», ajoute la fondatrice.

Selon la formule de l’organisation, chaque communauté qui accueille un bureau – Memramcook, Bouctouche et Richibucto, doit avoir en place un comité social.

«Notre approche demande que des gens qui côtoient ces enfants et qui ont de l’importance aux yeux des enfants travaillent de concert avec nous», mentionne Dre Élaine Deschênes. L’ouverture officielle du bureau de Richibucto a lieu le vendredi 10 juin à midi, au 25, boulevard Cartier.