Le Richelieu d’Edmundston poursuit son aide financière à la communauté

Le Club Richelieu d’Edmundston a récemment annoncé qu’il avait remis plus de 86 000$ à divers organismes de la région du Madawaska cette année.

L’organisme en est à sa 71e année d’existence. Depuis 71 ans, il parraine donc une multitude de groupes. Les administrateurs du groupe reconnaissent que les besoins ont changé au fil des années.

«On ne parle plus de la Colonie de vacances au Lac-Unique comme dans les années 1950 jusqu’en 1965, de la Distribution du lait, de la Piscine Richelieu au Centre éducatif durant les années 1970 et 1980, de la Maternelle Richelieu durant 23 ans et de l’École de Musique Richelieu durant 27 ans. D’autres œuvres et d’autres organismes bénéficient des engagements Richelieu: le projet Ami(e)s pour la vie, les Bourses d’études, la promotion de la Francophonie, la prévention du Suicide avec le Maillon, les Sacs d’école Richelieu, le Village des sources ResMaVic.»

Cette année encore, le Club Richelieu à offert, en partenariat avec les finissantes et les finissants de la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany, avec la fondation de l’Université de Moncton, Campus d’Edmundston, avec le Magasin Bureau en gros et avec la participation des amateurs du bingo Richelieu, une contribution financière à plusieurs groupes de sa communauté.

Parmi les œuvres les plus importantes du Richelieu Edmundston, il y a le programme des Sacs d’école Richelieu. Créé il y a une vingtaine d’années, il a comme objectif d’aider les jeunes les plus démunis à avoir du matériel scolaire.

Cette année, 15 000$ ont été donnés aux écoles Carrefour de la Jeunesse, Notre-Dame, Régionale de Saint-Basile, l’École communautaire Saint-Joseph et Mgr-Matthieu-Mazerolle.

Depuis plusieurs années, le club participe également au projet Sourires de Noël. Ce projet veut jumeler des jeunes des écoles des environs à des personnes âgées vivant seules ou dans les centres d’accueil durant les Fêtes.

En ce qui a trait au programme Ami.e.s pour la vie, il a vu le jour à la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany il y a plus de 27 ans. Le Richelieu d’Edmundston a toujours été actif dans ce programme dont l’objectif est de sensibiliser les jeunes et les parents à l’organisation des festivités de graduation sans alcool, sans drogue et surtout, sans accident.

«Pour plusieurs années, notre participation consistait uniquement à sensibiliser les finissants et les parents à ce sujet par l’envoi de lettres et de message à la radio, mais par la suite, le club a ajouté l’organisation d’une journée d’activités pour les finissantes et les finissants de la Cité des Jeunes.»

Des bourses seront remises à des étudiants du CCNB, campus d’Edmundston à des élèves de la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany.

Au nombre des autres groupes qui ont également reçu de l’aide du Club Richelieu d’Edmundston au cours de la dernière année, on retrouve: Parrainage Tiers-Monde, le Vitrail CDJ, l’Association Scouts de Saint-Basile, le Village des Sources ResMaVic, l’Atelier RADO, la délégation Madawaska-Victoria des Jeux de l’Acadie, Sistema Edmundston, le Salon du livre d’Edmundston, la Société historique de Saint-Hilaire, PRO Jeunesse, l’Association d’intégration communautaire Edmundston Madawaska, Le Maillon, la classe de musique de l’école Notre-Dame d’Edmundston et CODAC NB.