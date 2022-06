Port de Belledune: l’exportation de granulés et de copeaux de bois en forte croissance

L’Administration portuaire de Belledune a dégagé un profit net de 1,6 million $ au cours de sa dernière année financière. Et l’année en cours s’annonce prometteuse.

Il s’agit de la seconde année consécutive où l’APB affiche un profit. On parle ici de revenus de 8,2 millions $, dont près de 20% sont demeurés dans les coffres de l’organisme après ses dépenses d’exploitation (salaires, amortissements, etc.).

Cette performance, qui est similaire à celle de l’an dernier (1,4 million $), est somme toute encourageante dans le contexte du ralentissement actuel dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Dans les faits, 121 bateaux ont accosté au port lors de la dernière année – soit 15 de plus qu’en 2020 – pour un volume traité totalisant 1 837 766 tonnes métriques.

«Ce sont d’excellents résultats, surtout quand on voit les nombreux défis au niveau international. Plusieurs ports ont de la difficulté à recevoir de la marchandise. Nous, pour l’instant, on est très chanceux à ce chapitre», a déclaré le président et chef de la direction, Denis Caron.

En chiffres, Énergie NB demeure toujours le plus gros client du port avec près de 40% du volume total des matières traitées et le tiers des revenus. La centrale importe en effet de grandes quantités de charbon pour fonctionner.

De là l’importance, selon M. Caron, de travailler sur un plan à plus long terme puisque le charbon ne sera plus dans le portrait d’ici 2030.

Heureusement, d’autres secteurs – comme la biomasse – connaissent une croissance plus qu’intéressante. En fait, une bonne part des bénéfices de la dernière année fiscale seraient le fruit des exportations de granulés et de copeaux de bois et des copeaux de bois. On parle ici d’une exportation totale de 448 337 tonnes, ce qui représente une augmentation de 63% comparativement à l’année précédente (2020).

Cette performance fait de l’APB le premier exportateur de biomasses du Canada atlantique. M. Caron croit que ce secteur d’activité n’a toujours pas atteint son plein potentiel et qu’il est appelé à prendre une plus grande place au port.

«C’est un produit vert utilisé pour les besoins énergétiques. Il est actuellement en très forte demande, notamment en Europe. C’est d’ailleurs la principale destination de nos granulés et copeaux», indique M. Caron.

Le port et ses partenaires prévoient une nouvelle hausse des exportations de ces produits pour 2022. Après une augmentation de 63% l’an dernier, on croit pouvoir continuer sur la même lancée et accroître ce type d’exportation entre 25% et 30% en 2022, ce qui n’est pas négligeable

En fait, l’augmentation de cette activité au port a forcé celui-ci, en partenariat avec QSL-Division Est, à construire deux entrepôts de stockage de granulés de bois au coût de quatre millions $ chacun. Du coup, la capacité totale de stockage du Port pour ces produits plus que triplée, passant de seulement 20 000 à 73 000 tonnes. Un troisième entrepôt verra d’ailleurs le jour cet été, ce qui devrait accroître encore cette capacité.

Malgré cette bonne performance du domaine de la biomasse, ce seul produit ne pourra pallier seul à la perte à venir du charbon d’Énergie NB. Pour ce faire selon le directeur général, il faudrait au bas mot exporter plus de 800 000 tonnes de granulés/copeaux. Par contre, M. Caron croit que la biomasse pourrait potentiellement être utilisée pour prolonger la durée de vie de la centrale thermique de Belledune au-delà de 2030 tout en permettant au port de brasser des affaires.

«La biomasse est bonne pour nous pour l’exportation, mais on pourrait également en importer si l’on décidait d’en utiliser pour usage domestique au besoin. On pourrait également augmenter sa production. Il y a même d’autres types de carburant – comme l’hydrogène vert – qui pourraient être utilisés. Bref, plusieurs options sont sur la table, et la dynamique est très intéressante», dit-il.

Celui-ci demeure néanmoins conscient que l’échéancier de 2030 arrive rapidement, de là l’importance de continuer les discussions sur les scénarios potentiels.