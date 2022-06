Une ambulance emboutit un orignal

Deux ambulanciers d’Ambulance NB ont été légèrement blessés lorsque le véhicule dans lequel ils prenaient place a heurté de plein fouet un orignal.

L’incident est survenu samedi soir vers 23h25, sur la route 126, à quelques kilomètres au sud du village de Rogersville.

La présence d’une dépanneuse a été nécessaire afin de remorquer l’ambulance qui a été endommagée lors de la collision.

Les ambulanciers impliqués ont été évalués sur place par une autre équipe d’ambulanciers qui a été dépêchée sur les lieux de la collision.

«Les ambulanciers ne transportaient pas un blessé et ne répondaient pas non plus à un appel d’urgence lorsque l’accident est survenu», a souligné le sergent Jean-François Martel, porte-parole de la GRC.