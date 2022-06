Attention lorsque vous achetez des articles coûteux à crédit

La Commission des services financiers et des services aux consommateurs (FCNB) rappelle aux personnes qui achètent des articles à prix élevés qu’elles ne doivent pas se sentir forcées de signer un contrat de financement qu’elles n’ont pas eu le temps de lire attentivement et de comprendre.

«L’inflation a entrainé la hausse des prix des produits d’usage courant, comme la nourriture, l’essence et les articles ménagers, souligne Erin King, de la FCNB. De plus, les taux d’intérêts qui augmentent font en sorte qu’emprunter de l’argent peut vous coûter plus cher.»

«L’achat d’articles coûteux, comme une voiture, un bateau ou tout autre gros article, peut être excitant, mais puisque de nombreux produits de consommation se font rares à cause de la pandémie, on peut se sentir obligé d’agir vite, ajoute Mme King. Il est important de se rappeler que se faire accorder un prêt ou un produit de crédit ne garantit pas qu’on sera capable d’effectuer les paiements.»

La FCNB recommande aux gens du Nouveau-Brunswick d’éviter de:

Se sentir pressés de signer des documents de financement à cause de rendez-vous ayant lieu peu de temps avant l’heure de fermeture, d’une longue attente avant de rencontrer un agent de financement ou de la rareté des produits offerts.

Se sentir forcés d’acheter un produit qu’ils ne peuvent pas se permettre à l’aide de prolongation de la durée du prêt, de rabais importants ou d’un début de contrat sans paiement.

Falsifier les informations de leur demande de financement pour être admissibles à un financement.

Succomber à la peur de rater quelque chose.

En vertu de la Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire du Nouveau-Brunswick, un prêteur doit remettre au consommateur un document d’information avant de conclure un contrat. Ce document contient le coût total de l’emprunt et d’autres renseignements importants.

Avant de consentir à un prêt ou à un produit de crédit, les consommateurs doivent s’assurer de comprendre le coût de l’emprunt (frais, taux d’intérêt et autres coûts) et le temps requis pour le repayer. Ceux qui font des achats importants devraient également s’assurer que les paiements conviennent à leur budget.

«Avant d’accepter un gros engagement financier, il faut s’assurer de bien comprendre les coûts qui y sont reliés et les conditions qu’on accepte en signant un contrat», indique madame King.

La loi ne couvre cependant pas les techniques de vente sous pression employées pour pousser les gens à signer un contrat. Ceux-ci doivent également être au courant de ces techniques qui peuvent les exposer à des risques, peu importe si la personne est titulaire d’un permis lui permettant de négocier un financement.

«On devrait se sentir à l’aise de prendre le temps de comprendre l’entente de financement et de réfléchir à ses modalités avant de signer le contrat, explique madame King. Se sentir forcé ou pressé de signer un contrat peut être un signe qu’il faut prendre le temps de le lire attentivement pour s’assurer que les conditions conviennent à ses circonstances personnelles.»

«De plus, il est important d’être honnête en remplissant sa demande de financement. Falsifier des informations dans une demande de prêt constitue un acte frauduleux.»