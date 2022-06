Des amendes de 25 000$ pour avoir acheté et vendu illégalement du homard

Pêches et Océans Canada (MPO) a annoncé qu’un homme d’affaires et une entreprise du Nouveau-Brunswick ont chacun été condamnés à une amende de 25 000$ pour l’achat et la vente non autorisés de homard.

La sentence imposée à Frederic Arseneau et à East Coast Ocean Products a été rendue le 31 mai dernier, en Cour provinciale à Moncton.

Le MPO a récemment indiqué dans une publication du réseau social Twitter que les accusations découlent de l’article 35 du Règlement de pêche qui porte sur la vente de poissons.

L’article stipule qu’il est interdit d’acheter, de vendre, d’échanger, de troquer, d’offrir d’acheter ou d’offrir pour la vente, l’échange ou le troc des poissons à moins qu’ils n’aient été pris et gardés en vertu d’un permis délivré à des fins de pêche commerciale, d’un permis délivré aux termes de la partie VII, d’un permis délivré aux termes du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones ou d’un permis de pêche du saumon en surplus des besoins en géniteurs délivré en vertu du Règlement de pêche du Pacifique.

Le MPO a précisé que le homard aurait été capturé en vertu d’un permis autochtone alimentaire, social et cérémonial.

L’enquête a été menée par des agents du ministère des Pêches et des Océans à Meteghan, en Nouvelle-Écosse, à la suite d’une inspection d’une usine de transformation du homard située à Shediac.