Frappé à vélo, Stéphane Boudreau a frôlé la mort

Stéphane Boudreau a vu la mort de près, samedi. Alors qu’il circulait en vélo en bordure de l’autoroute 17, peu après North Bay, en Ontario, il s’est fait frapper par une voiture qui roulait à plus de 100 km/h. La mort est passée tellement proche qu’à peu près seulement un miracle peut expliquer qu’il ait survécu.

Il était aux environs de 14h, samedi, quand l’accident s’est produit.

Stéphane Boudreau, un sportif de haut niveau de Caraquet mais originaire de la région Chaleur, roulait le coeur léger, encore ému d’avoir eu la belle idée d’envoyer, deux heures plus tôt, un texto à Geneviève Haché, une jeune femme de la Péninsule acadienne qui se bat en ce moment pour une deuxième fois contre le cancer du sein. Il voulait que cette maman de trois enfants sache qu’il pensait à elle et qu’il voulait faire quelque chose pour l’aider.

C’est que, voyez-vous, Stéphane Boudreau était alors à une dizaine de jours de compléter la traversée du Canada en vélo. Parti de Vancouver, son arrivée à Caraquet était même prévue pour ce vendredi et il voulait consacrer cette dernière semaine en encourageant les gens, via Facebook, à se montrer généreux envers Geneviève Haché.

C’est justement en pensant à cette vidéo qu’il comptait faire plus tard dans la journée, qu’il s’est soudainement fait happer par une voiture qui circulait à 100 km/h. Le choc est brutal.

Inexplicablement, il s’en tire avec l’omoplate, la clavicule et trois côtes fracturées du côté droit. Ses poumons en prennent aussi pour leur rhume. Le médecin lui ordonne d’ailleurs de marcher régulièrement afin d’éviter une pneumonie.

«Je ne sais pas si on peut dire que je suis malchanceux, parce que je ne devrais pas être ici en ce moment. Je suis plutôt chanceux de ne pas avoir perdu la vie», raconte-t-il.

«C’est arrivé tellement vite. Je roulais en bordure et je faisais toujours attention à ne pas dépasser la ligne. Je me suis quand même fait botter par une voiture. Un policier est d’ailleurs venu me voir pour me confirmer que je n’avais rien fait de mal. C’est un stress de moins. Je vais quand même être longtemps sans pouvoir travailler», dit-il.

Il dit ne pas en vouloir à la condutrice, qu’il estime âgée dans la mi-trentaine.

«Ça n’empêche pas que c’est un accident qui aurait pu être évité. Elle m’a frappé en dépassant la ligne. L’impact a été intense. Je me suis fait frapper par le côté du bumper (pare-choc) et j’ai revolé tout en brisant son miroir de porte. Je me souviens aussi qu’il n’y avait aucune voiture qui venait de l’autre côté.»

«C’est étrange parce que deux heures avant de me faire frapper, j’ai envoyé un texto à Geneviève Haché pour lui dire que je voulais l’aider à ma façon. Sa situation me touche beaucoup. C’est une maman de trois enfants et j’ai moi aussi trois enfants. Mon père (Régis Comeau) se bat également contre un cancer. Il est en phase terminale. Et c’est sans oublier que deux amis importants, Patty Blanchard et Pierre Laforest, soignent eux aussi un cancer. Patty et Pierre ont eu un grand impact dans ma vie», mentionne-t-il.

«Quelque part, je me demande si mon beau-père Pierre Côté, qui est décédé il y a quelques années, n’a pas fait quelque chose pour me protéger. C’était son anniversaire samedi, le jour de l’accident. Il aurait eu 72 ans», poursuit-il.

Une traversée inoubliable

Stéphane Boudreau a entamé cette traversée du Canada le 22 mai dernier à partir de Vancouver. Les 11 premiers jours du périple, il les a fait avec son bon ami Bruce Collin.

«Bruce a été avec moi jusqu’à Regina. Nous avons eu beaucoup de plaisir ensemble. Il a décidé d’arrêter au bout de 11 jours parce qu’il avait tout donné ce qu’il avait à donner. Les deux joueurs qui ont suivi, j’ai roulé avec tristesse sur mon vélo. Ça s’est replacé ensuite», dit-il.

Avec le recul, il donne un peu raison à son épouse Véronique qui lui a dit que cette traversée avait plusieurs similitudes avec le pèlerinage de Compostelle.

«C’est vrai qu’il y a des ressemblances. J’ai rencontré au fil des jours des gens spéciaux. Tu apprends beaucoup sur toi-même quand tu pédales tout seul à travers le pays. C’est très thérapeutique. Si tu enlèves l’accident, ç’a été une très belle expérience. Cette traversée, j’en rêvais depuis que je suis tout jeune», note-t-il.

Stéphane Boudreau a profité d’une petite pause pour se faire photographier assis sur une énorme sculpture représentant un ours. – Gracieuseté Stéphane Boudreau prend la pose à Lac Louise. – Gracieuseté Stéphane Boudreau tentant d’expliquer gestuellement à quel point les montagnes sont hautes dans les Rocheuses. – Gracieuseté

Le massothérapeute de carrière, qui s’est fait connaître par ses exploits dans la course à pied et les triathlons, n’avait parlé de cette traversée qu’à peu de gens. L’homme de 44 ans ne voulait surtout pas en faire un événement.

«C’était quelque chose de personnel. Je ne voulais rien prouver à personne. Aujourd’hui, si j’accepte de t’en parler c’est pour Geneviève Haché. Je suis présentement à l’hôpital, mais je vais quand même faire une vidéo plus tard aujourd’hui pour encourager les gens à l’aider financièrement. Et je veux aussi en profiter pour rappeler aux gens de respecter le mètre et demi de distance quand ils croisent en voiture une personne à vélo», ajoute Stéphane Boudreau.

Vous pouvez en apprendre davantage sur Geneviève Haché en visitant sa page Gofundme: gofundme.com/f/svp-aidons-genevive-hach-de-tout-coeur