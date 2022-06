Plus de 3000 carcasses d’oiseaux recueillis jusqu’ici sur les côtes

Des équipes du ministère des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick ont procédé, au cours des derniers jours, au nettoyage de plusieurs kilomètres de plages infestées de cadavres d’oiseaux morts.

Biologiste et directeur du programme Espèces en péril de Nature NB, Lewnanny Richardson est témoin depuis quelques semaines de la véritable hécatombe qui décime les colonies d’oiseaux marins, résultat de la grippe aviaire.

«Ça fait 22 ans que je fais ce métier, je n’ai jamais vu rien de tel. C’est une première pour moi, et c’est vraiment inquiétant», indique-t-il.

Selon les observations, ce sont surtout des fous de Bassan qui échouent sur le rivage. Mais au-delà de cette espèce, on recense également des cormorans à aigrettes – dont près de 600 ont été découverts morts près de Tabusintac -, des goélands de toutes sortes, des eiders à duvet et même des corneilles.

«J’ai même aperçu des guillemots marmettes, une sorte d’oiseau qui ne niche pas dans la province et que je n’avais jamais observé encore. Ils étaient une vingtaine sur une plage, tous décédés sauf un qui, malheureusement, était sur le point de mourir. Ce n’est pas le genre de première observation qu’on souhaite faire», raconte-t-il.

Le nombre d’oiseaux morts est tel que les autorités n’ont d’autres choix que d’intervenir. Au cours des derniers jours, ceux-ci se sont affairés à débarrasser des carcasses les plages les plus achalandées par les populations locales et les touristes, comme celles de Caraquet, Miscou et Tracadie par exemple.

«Avec la décomposition, autant d’oiseaux morts dans un même endroit, ça risque de ne pas être très attirant ni très salubre», indique M. Richardson.

En fin de semaine par exemple, des équipes du ministère des Ressources naturelles ont nettoyé 15 km de plage dans le secteur de Cédrière-Sud (Rivière-du-Portage). Selon ce que l’on a rapporté à M. Richardson, 196 carcasses d’oiseaux auraient été ramassées sur cette seule portion de la côte de la Péninsule acadienne.

Lundi matin, le biologiste a marché sur le tiers de cette distance. Il n’a trouvé que trois oiseaux décédés. De nouveaux ou des oublis? Il ne le sait pas.

«C’est tout de même peu quand on sait combien il y en avait. Est-ce que c’est une donnée qui doit être perçue comme un signe positif que le pire de la grippe tire à sa fin? Ça, je ne pourrais le dire, mais c’est plus encourageant que de tomber sur 20, 50 ou 100 oiseaux. Reste que ça signifie quand même que les oiseaux continuent de mourir et que la mer continue de les renvoyer sur les côtes», indique-t-il.

Plusieurs kilomètres de plage moins accessibles tardent toujours à l’être.

«Il y a beaucoup de plages qui ne sont pas nettoyées, surtout celles qui ne sont pas fréquentées ou qui ne sont accessibles que par bateau. Et par endroit, ce n’est pas beau du tout. On parle de centaines d’oiseaux sur quelques kilomètres à peine. C’est désolant comme spectacle», raconte-t-il, avouant ne pas savoir quels sont les plans de Ressources naturelles dans ce dossier, à savoir si l’on prévoit nettoyer toutes les plages ou laisser la nature s’en charger.

Car il faut dire également que les oiseaux ne s’échouent pas que dans la Péninsule acadienne. Des rapports font en effet état de découvertes ailleurs le long du littoral de la baie des Chaleurs, jusqu’à Dalhousie.

À ce jour, le ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie estime avoir ramassé quelque 3000 oiseaux de mer décédés qui se sont échoués dans les régions côtières de l’est du Nouveau-Brunswick.

«Lorsque le service est contacté, nous intervenons au cas par cas pour récupérer les carcasses et les éliminer de manière appropriée», souligne une porte-parole du ministère.

Un stage marquant

Les plages de la Péninsule acadienne, M. Richardson les a parcourues en bonne partie en compagnie d’Annabelle Hébert, stagiaire qui obtiendra son diplôme en Environnement dans une dizaine de jours.

Ex-infirmière auxiliaire, elle s’était éloignée du domaine de la santé en grande partie en raison de la pandémie. Aujourd’hui, elle passe d’un état de crise à un autre… dans un tout autre domaine.

C’est le 25 mai, dans le secteur d’Inkerman, qu’elle est tombée sur ses premiers spécimens d’oiseaux décédés.

«On marchait quand on est tombé sur un premier, puis un second un kilomètre plus loin. Un autre était vivant, mais tremblait comme s’il avait le Parkinson. Ça n’était pas normal du tout. J’ai pensé immédiatement à la grippe aviaire, car on disait que c’était présent en Gaspésie. Finalement, le lendemain, on a recensé vingt autres décès, une soixantaine le surlendemain, et une centaine ensuite», souligne-t-elle.

Elle l’avoue, observer autant d’oiseaux morts est difficile à encaisser.

«Quand tu arrives en bateau près d’une île et que tu vois des dizaines et des dizaines d’oiseaux qui ne se lèvent plus à ton approche, ça fait un petit pincement au cœur. C’est très triste, ça fait pitié», dit-elle.