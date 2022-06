La police arrête un voleur de convertisseurs catalytiques à Tracadie

La GRC a arrêté un homme en lien avec des vols des convertisseurs catalytiques survenus dans la Péninsule acadienne.

Entre septembre 2021 et mai 2022, la GRC a reçu de nombreux signalements de biens volés, dont des convertisseurs catalytiques. Le 18 mai, des agents se sont rendus dans une résidence de Losier Settlement, dans la Municipalité régionale de Tracadie, où ils ont trouvé des biens volés, dont plusieurs convertisseurs catalytiques.

Un homme de 31 ans a été arrêté sur les lieux pour une affaire non reliée; il a plus tard été libéré sous certaines conditions et doit comparaître en cour provinciale à Tracadie le 3 octobre.

Situé dans le système d’échappement de la voiture, le convertisseur catalytique sert à convertir les polluants produits par le moteur en des substances moins toxiques. Il contient des métaux rares, notamment du palladium, du rhodium et du platine.

«Les crimes contre les biens, notamment le vol de convertisseurs catalytiques, sont un problème qui touche la province au complet, affirme le sergent Jocelyn Lebouthillier, du Détachement de Tracadie de la GRC. Dans le cadre de notre enquête, nous avons récupéré plusieurs biens volés, que nous avons rendus à leurs propriétaires légitimes. Nous continuons d’associer des biens récupérés à des membres du public. »

Cette enquête a été menée par le Groupe local de la réduction de la criminalité du District du Nord-Est de la GRC, avec l’aide des détachements de Tracadie et de Caraquet.

«Si vous avez été témoin d’activités suspectes ou si vous avez vu des véhicules suspects dans votre secteur, ou si vous avez été victime d’un crime semblable et que vous ne l’avez pas encore signalé à la police, veuillez communiquer avec votre détachement local de la GRC. Tous les signalements pourraient être utiles aux enquêtes en cours.»