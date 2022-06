Le Parti vert du N.-B. propose de taxer les profits des pétrolières

Le chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick souhaite la mise en place d’une taxe sur les bénéfices exceptionnels des compagnies pétrolières et gazières destinées à soulager les consommateurs étouffés par l’explosion des prix de l’essence.

Alors que le prix maximal de l’essence, établi à 2,196 $, atteint un nouveau record au Nouveau-Brunswick, David Coon appelle le gouvernement Trudeau à hausser le taux d’imposition des géants pétroliers pour aider les ménages face à l’explosion des prix du carburant.

Dans une lettre cosignée avec Sonia Furstenau, cheffe des Verts de la Colombie-Britannique, et à Peter Bevan-Baker, chef des Verts de l’Île-du-Prince-Édouard, il suggère que l’argent collecté soit redistribué sous forme de chèques de remboursement.

«Cette politique nationale peut être utilisée pour lever et redistribuer des milliards de dollars aux Canadiens qui sont aux prises avec une inflation record et des problèmes d’accessibilité financière», souligne David Coon.

«Alors que les Canadiens ont du mal à satisfaire leurs besoins fondamentaux, les compagnies pétrolières engrangent des profits records.»

Le député de Fredericton-Sud veut voir le Canada imiter le Royaume-Uni qui a instauré une nouvelle taxe de 25% sur les bénéfices des grands groupes énergétiques. Le gouvernement britannique entend s’en servir pour financer un nouveau plan d’aide contre l’inflation de 15 milliards de livres qui prévoit notamment un chèque de 1400 euros pour les foyers les plus pauvres.

Bien que l’idée n’ait jamais été évoquée par le gouvernement Trudeau, la ministre de l’Énergie de l’Alberta, Sonya Savage, a déjà prévenu qu’une telle taxe serait vue comme un «acte d’agression extrême».

«S’ils (Ottawa) devaient imposer une taxe exceptionnelle sur les bénéfices du secteur pétrolier et gazier, vous assisteriez à un embrasement sans précédent du sentiment de désaffection régional», a-t-elle déclaré.

Au Nouveau-Brunswick, cette suggestion n’est pas non plus accueillie favorablement par le gouvernement Higgs. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, Mike Holland, lors de la dernière séance de questions à l’Assemblée législative.

«Je ne pense pas qu’il (David Coon) ait la bonne approche. Il semble que certains membres du Parti vert aient passé leur carrière à discuter de façons de fermer des entreprises!»

Mike Holland ajoute que son ministère a contacté la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick, l’organisme qui réglemente les prix des carburants dans la province, pour obtenir «pour avoir leur analyse et obtenir des données et des informations».

Une proposition similaire à celle du Parti vert a été faite par le Nouveau Parti démocratique au mois de mars. Le parti de Jagmeet Singh est favorable à une surtaxe de 3% sur les profits des épiceries, des pétrolières et des banques dépassant le milliard de dollars. Il aimerait voir les recettes redistribuées sous forme de chèque aux familles ou investies dans des programmes qui diminueraient le coût des médicaments, des soins dentaires ou du logement.

La progression des prix, causée en partie par la faiblesse des approvisionnements à l’échelle mondiale et la guerre en Ukraine, représente en effet une manne exceptionnelle pour le secteur de la production et du raffinage.

Selon un récent rapport de la RBC, les compagnies pétrolières du Canada pourraient engranger des revenus records de plus de 150 milliards $ cette année.

Par exemple, Suncor, la maison mère de Petro-Canada, a plus que triplé ses profits depuis un an. Au premier trimestre, ils sont passés de 821 millions de dollars à près de 3 milliards $. La compagnie Imperial Oil a connu son meilleur premier trimestre en 30 ans, avec des bénéfices de 1,17 milliard $.