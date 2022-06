Pas de date d’audience de remise en liberté pour Steven Laurette

Steven Laurette ignore toujours à quel moment il pourra comparaître dans le cadre d’une audience de remise en liberté sous cautionnement.

L’accusé de 43 ans, qui est originaire de Tetagouche-Sud, a comparu lundi par visioconférence devant le juge Marco Cloutier, en Cour provinciale à Bathurst.

Le tribunal devait pour l’occasion fixer une date d’audience pour l’individu qui est accusé dans ce dossier d’avoir omis de se conformer à une ordonnance rendue par la Cour et d’entrave à la justice.

La dernière comparution de l’accusé, qui s’est déroulée le 26 mai dernier, n’avait pas non plus permis de fixer une date d’audience après un report qui avait été réclamé par la défense.

Le juge en chef de la Cour provinciale a fixé au 11 juillet la prochaine comparution de Steven Laurette.

En plus d’être accusé d’entrave à la justice et d’avoir omis de se conformer à une ordonnance du tribunal, l’individu fait également face à des accusations de contacts sexuels et d’agression sexuelle sur une personne âgée de moins de 16 ans.

Steven Laurette doit subir des procès qui sont prévus en novembre 2022 et en avril 2023 pour ces différentes accusations déposées à son endroit.

L’accusé a été arrêté par la police de Bathurst le 13 mai 2021, à peine deux jours après la disparition de la jeune Madison Roy-Boudreau.