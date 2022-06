Un nouveau doyen à la Faculté d’ingénierie de l’U de M

Gérard J. Poitras a été nommé doyen de la Faculté d’ingénierie de l’Université de Moncton, pour un mandat de cinq ans à partir du 1er juillet 2022.

Après l’obtention d’un baccalauréat en sciences appliquées (génie civil) en 1984, M. Poitras a œuvré en génie-conseil avant de devenir enseignant au Collège communautaire de N.-B. au Campus d’Edmundston (1988-2002). Pendant ce temps, il a complété, à temps partiel, un Baccalauréat en éducation (1991 – Université de Moncton), une maîtrise ès sciences appliquées (1998 – Université de Moncton) et un doctorat – sciences pour l’ingénieur (2002 – Université de Poitiers).

M. Poitras s’est ensuite joint au Département de génie civil à la Faculté d’ingénierie en 2002 comme professeur spécialisé en structures. Ses principaux travaux de recherche portent sur la dynamique des structures, l’interaction fluide-structure et les méthodes numériques et expérimentales. Il a occupé le poste de vice-doyen de la Faculté d’ingénierie depuis 2019.

Il a également été directeur du Département de génie civil pendant plusieurs années. M. Poitras est membre de l’Association des ingénieurs et géoscientifiques du Nouveau-Brunswick (AIGNB) depuis plus de trente ans. Il a été nommé ‘Fellow’ par Ingénieurs Canada en 2013 et ‘Fellow’ de la Société canadienne de génie civil en 2014. Il a également siégé à de nombreux comités facultaires, universitaires et professionnels à l’intérieur et à l’extérieur de l’Université.