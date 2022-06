Abandon du projet d’éoliennes à Anse-Bleue: le promoteur évalue ses pertes à 3,5 millions $

Les parties impliquées dans un litige portant sur le projet avorté de parc éolien à Anse-Bleue refusent de sortir de leur mutisme, moins de deux semaines après le dépôt d’une poursuite judiciaire auprès de la première instance de la Cour du Banc de la Reine, à Fredericton.

La poursuite a été officiellement déposée le 3 juin par Naveco Power Inc., Windforce Investments Inc. et Chaleur Ventus Limited Partnership.

Elle vise la Ville de Bathurst et l’Association Mieux-Être Bathurst Wellness Association Inc.

Selon les demandeurs, l’abandon du projet éolien à Anse-Bleue s’est traduit par des pertes financières de l’ordre de 3,5 millions $.

Dans des documents obtenus auprès de la Cour du Banc de la Reine, la partie demanderesse indique que le défendeur n’a pas mené à terme son obligation en vertu du contrat de société en commandite qui avait été établi à l’origine du projet d’éoliennes devant produire jusqu’à 20 mégawatts d’électricité.

Toujours selon les demandeurs, la municipalité a agi de mauvaise foi entre le 30 août et le 8 décembre 2019 en ne communiquant pas des informations pertinentes au dossier, comme celle voulant qu’elle n’avait finalement pas l’intention d’aller de l’avant avec le projet.

En fait, l’ancien maire de Bathurst Paolo Fongemie avait indiqué à l’époque que la Ville de Bathurst se retirait du projet à Anse-Bleue en raison du risque financier qu’il pouvait représenter.

Le projet de parc éolien faisait également déjà face à beaucoup d’opposition dans la région de Péninsule acadienne.

Le document déposé au tribunal par les plaignants fait également état du fait que la Ville de Bathurst a constamment démontré son intérêt envers le projet durant les années 2017 et 2018 en adoptant une résolution en ce sens et en y allant en août 2018 d’une demande d’emprunt de 20.4 millions de dollars à la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités.

Les demandeurs réclament un dédommagement dont le montant serait à déterminer avant ou lors d’un éventuel procès.

Ceux-ci estiment avoir dépensé 3 millions $ lors de la tentative de mise en œuvre du projet, 500 000$ dans une garantie par lettre de crédit, en plus de frais juridiques, de versements de taxes au gouvernement et autres divers frais.

Questionnée par l’Acadie Nouvelle, la Ville de Bathurst n’a pas voulu commenter la suite des procédures judiciaires.

«Alors que ceci est un dossier légal, la Ville de Bathurst n’émettra aucun commentaire», a simplement affirmé Luc Foulem, le porte-parole de la municipalité.

L’entreprise et développeur d’énergie renouvelable Naveco n’a pas voulu non plus répondre à nos questions.