Être infirmière praticienne au privé, une pratique aux multiples obstacles

Au Nouveau-Brunswick, les infirmières praticiennes souhaitant exercer leur profession hors du système de santé public sont confrontées à plusieurs barrières. Cela n’a pas découragé Danica Gautreau d’ouvrir à Dieppe une nouvelle clinique privée, Medicalux.

Celle-ci accueille des patients depuis le mois de février sur la rue Champlain à Dieppe. On y offre à la fois des soins esthétiques (injection de botox, traitement des varices, épilation, traitement des rides, de la cellulite…) et de soins de santé primaires.

«Ça peut être un patient qui vient pour un diabète non contrôlé, une douleur chronique, un mal aux genoux ou des vaccins avant un voyage», mentionne la propriétaire des lieux, Danica Gautreau.

Infirmière praticienne depuis trois ans, elle a rassemblé autour d’elle une équipe multidisciplinaire: ergonome, massothérapeute, ostéopathe, chiropraticien, diététiste et entraineur personnel gravitent autour de la clinique.

Contrairement aux soins prodigués par les médecins, les services des infirmières praticiennes en pratique privée ne sont pas couverts par le gouvernement et ne le sont que rarement par les assurances personnelles.

Selon le type de consultation, les patients de la clinique Medicalux doivent donc débourser entre 60$ et 120$.

«C’est une clientèle qui a les moyens», reconnaît Danica Gautreau.

Les infirmières praticiennes indépendantes ne peuvent pas non plus collaborer avec les réseaux de santé. Le Nouveau‑Brunswick est la seule province au Canada à ne pas leur permettre d’envoyer leurs patients subir des tests diagnostiques et de laboratoire ou des services d’imagerie médicale offerts par le système public.

«Dès que tu sors du système public, tu perds tous tes privilèges», souligne Mme Gautreau.

Privée de numéro de facturation, elle ne peut pas non plus envoyer ses patients voir un spécialiste, bien qu’elle ait été formée pour cela.

«Je dois envoyer mes patients à une clinique après heures ou aux urgences pour qu’ils puissent voir le spécialiste, explique-t-elle. C’est quelque chose que j’aimerais voir changer.»

La clinique dispose donc d’un petit laboratoire qui lui permet de réaliser des analyses de sang et d’urine, mais aussi des tests de dépistage de la COVID-19. Sur son site, la clinique met de l’avant «l’ambiance haut de gamme» de ses locaux mais aussi la rapidité du service.

«Avec les autres fournisseurs de soins de santé primaire, tu dois prendre un rendez-vous pour la prise de sang, puis attendre de revoir ton médecin pour avoir les résultats et ça peut prendre plusieurs jours voir plusieurs semaines. Ici, tu fais la prise de sang sur place et tu obtiens le résultat la même journée.»

La crainte de voir émerger un système de santé à deux vitesses explique la réticence des autorités.

La propriétaire estime en tout cas être en mesure d’assurer un meilleur suivi qu’une clinique sans rendez-vous. La clinique se donne pour objectif d’offrir un rendez-vous en moins de trois jours, et réserve certaines plages horaires pour les urgences.

Mme Gautreau dit vouloir participer à moderniser les soins de santé primaires tout en collaborant avec les réseaux de santé.

«Une de nos infirmières praticiennes était à la retraite, les autres travaillent dans les réseaux de santé et viennent faire des relais ici et là pendant leurs journées de congé. Ce n’est pas mon intention de les voler du système public», assure la professionnelle de la santé.

«Je voyais qu’il manquait d’accès à des soins de santé primaires, des personnes qui attendent plus de 10 heures à l’urgence, je me disais qu’il fallait faire quelque chose pour aider ceux qui n’ont pas de médecin de famille ou d’infirmière praticienne.»

La clinique privée cible surtout les entreprises souhaitant réaliser une évaluation ergonomique des postes de travail et des examens pré-embauche, ou offrir à leurs employés un accès rapide à une consultation. Il s’agit pour elles d’un moyen d’attirer et de retenir leur personnel et de réduire l’absentéisme, mentionne la propriétaire.

«On voit aussi des gens qui ont passé la nuit à l’urgence sans avoir pu voir un médecin ou des personnes qui ont perdu leur médecin de famille.»

Avant elle, l’infirmière praticienne Tracy Ouellet a elle aussi créé, en 2017, une clinique au fonctionnement similaire dans le centre-ville d’Edmundston.

«Nous sommes les premières, mais certainement pas les dernières, lance Danica Gautreau. Nous allons paver le chemin.»