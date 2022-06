Inflation: l’avantage de vivre près de la frontière avec les États-Unis

La proximité de certaines communautés avec les États-Unis comporte des avantages alléchants pour les consommateurs qui souhaitent contrer les effets de l’inflation. Cela représente aussi un défi pour les commerçants d’ici qui souhaitent retenir leur clientèle.

Depuis des décennies, les gens de la région du Madawaska font le saut aux États-Unis de temps à autre afin d’économiser quelques dollars.

Sylvain Charlebois, professeur titulaire et directeur principal du Laboratoire de recherche en sciences analytiques agroalimentaires de l’Université Dalhousie, reconnaît que les gens qui vivent dans une région de la sorte ont plus d’options, s’ils sont enclins à les exploiter.

«C’est un choix, mais c’est quand même une minorité de Canadiens qui opte d’aller aux États-Unis pour faire l’épicerie.»

M. Charlebois reconnaît tout de même que l’effet de proximité est susceptible d’attirer des consommateurs de l’autre côté de la frontière, même si ce n’est pas toujours de façon régulière.

«C’est sûr que le prix aux États-Unis est moins cher pour toutes sortes de choses, mais il faut prendre plusieurs choses en compte, comme la fluctuation de la monnaie. De plus, les prix fluctuent plus aux États-Unis pour certaines denrées de base comme les œufs et le lait. C’est souvent moins cher, mais pas toujours.»

Dans un contexte économique régional, les communautés frontalières ne sont toutefois pas avantagées selon M. Charlebois.

Au Nouveau-Brunswick comme au Canada, les effets déflationnistes les plus prononcés se produisent quand une grande chaîne d’alimentation s’installe dans un endroit donné, ajoute-t-il.

Selon Sylvain Charlebois, c’est le côté compétitif qui influence les prix, plus que la situation géographique.

«On le voit quand un Walmart ou un Costco se bâtit. Quand une nouvelle bannière arrive sur le marché local, les prix baissent, car les autres commerçants tentent de s’ajuster.»

Le prix de l’essence: «Un fléau»

La directrice de la Chambre de commerce d’Edmundston, Cathy Pelletier, est consciente que de plus en plus de gens de la région se rendent aux États-Unis pour faire le plein et ramener certains produits par la même occasion.

«C’est un fléau, le prix de l’essence, et ça incite les gens à se diriger du côté des États-Unis, car ça ne fait qu’augmenter.»

«On le voit plus sur les réseaux sociaux. Je l’ai remarqué dans mon environnement personnel. Il y a des gens qui reprennent leurs habitudes pré-pandémie.»

Même si elle sait que, contrairement à d’autres régions de la province, le Madawaska doit vivre avec les défis liés à la proximité des États-Unis, elle croit qu’une portion de la population a été sensibilisée à l’achat local en raison des effets négatifs de la pandémie sur les commerces des environs.

«C’est sûr que, pendant la pandémie, traverser la frontière n’était pas une option, mais plusieurs ont réalisé que l’achat local est important. On espère que cette mentalité-là va rester pour que l’on puisse continuer à développer notre région.»

«Il y a des gens qui vont aux États-Unis pour économiser sur leur “pinte” de lait. On essaie de leur expliquer que l’on a des avantages aussi au Canada. On a des services que les Américains n’ont pas. Parfois, on réussit à inverser l’opinion des gens.»

Au Marché D.E. Landry et Fils, situé dans la localité de Saint-François-de-Madawaska, on ne voit pas trop de changements pour le moment. Le propriétaire de l’entreprise, Joey Landry, avoue toutefois qu’il doit être stratégique s’il souhaite conserver sa clientèle.

«On essaie de se démarquer avec nos produits frais. On essaie d’avoir des spéciaux assez agressifs chaque semaine. Ce n’est pas toujours rentable non plus pour les gens de prendre leur voiture, et dépenser du gaz afin de se rendre à Edmundston ou aux États-Unis pour essayer d’économiser quelques dollars»

Différence de prix appréciable

Au Maine, dans les communautés qui bordent la frontière avec le Nouveau-Brunswick, quelques stations-service et dépanneurs sondés voient un certain achalandage, mais ne sont pas prêts à dire que la clientèle canadienne est comparable à ce qui existait avant la pandémie, même avec la hausse des prix de l’essence et du panier d’épicerie.

Du côté de l’essence, il existe tout de même une différence significative. Selon les plus récents chiffres de l’organisme public AAA, le prix moyen de l’essence ordinaire dans le comté d’Aroostook, dans le nord du Maine, est de 1,36$ US le litre.

En monnaie canadienne, cela représente 1,75$/litre, comparativement à un taux fixé à 2,19$/litre au Nouveau-Brunswick. Dans la région d’Edmundston, le prix de l’essence est plus près de 2,16$/litre.

Dans le cas d’une denrée comme le lait, le prix minimum pour un litre de lait 2% au Maine est de 1,34$ US ou 1,73 dollar canadien. Il était de 1,32$ US en mai et 1,29$ US en avril.

Au Nouveau-Brunswick, le prix minimum fixé lors de la dernière augmentation du prix du lait en février était de 1,93$ pour 1 litre de lait 2%. Au Québec, il est à peu près similaire, alors qu’il s’élève à 1,92$.

Ce ne sont toutefois pas tous les gens qui peuvent profiter de ces économies. À l’Atelier RADO, une banque alimentaire d’Edmundston, la clientèle ne cesse de croître. Elle compte de plus en plus de familles avec des enfants.

«Grosso modo, entre ce que j’avais avant la pandémie et ce que j’ai maintenant, j’ai 20% de plus de notre clientèle. Il y a une plus grande demande d’aide. On voit de plus en plus de famille et c’est la partie que l’on ne voyait pas avant. Des parents avec des emplois, mais qui ne sont pas assez payants», a expliqué le directeur général de RADO, Yves Sévigny.

Avec la hausse des prix de l’essence et de certains aliments, plusieurs se tournent vers les banques alimentaires, selon M. Sévigny.

Depuis le début de l’année 2022, on sert, en moyenne, 80 repas par jour à la cuisine communautaire de RADO, comparativement à une cinquantaine lors de la pandémie. Dans le cas des boîtes alimentaires, 484 personnes ont été servies au cours du mois de mai. Une proportion de 8% était composée de nouveaux clients.

Selon M. Sévigny, ce n’est donc pas parce qu’il semble y avoir des options aux alentours qu’il s’agit nécessairement d’un moyen pour lutter contre l’inflation.

«Ça peut être surprenant de voir qu’il y a des gens qui peuvent faire le trajet à pied pour se rendre, mais c’est une minorité. Le processus pour obtenir un passeport, par exemple, peut être pas mal plus difficile pour notre type de clientèle. Il y en a qui peuvent, mais c’est loin d’être tout le monde.»

«Il y en a pour qui, même se rendre dans les épiceries en ville, c’est trop loin.»