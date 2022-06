Pumptrack de Memramcook: un circuit digne de mention

À l’instar de Dieppe et Saint-Antoine, la communauté de Memramcook possède elle aussi son circuit pumptrack pour les amateurs de vélo.

En 2019, le Village de Memramcook a retenu les services de Rémi Mantion pour aménager le circuit local destiné aux BMX et vélos de montagne.

Selon le principal conseiller à la réalisation du projet, le circuit pumptrack de Memramcook est ouvert depuis trois ans déjà. «On a terminé ça avec la dernière semaine de l’école, au mois de juin 2019», précise-t-il. L’aménagement est situé sur la rue Thomas.

La piste de Memramcook compte cinq lignes droites d’une trentaine de mètres chacune, soit une longueur totale d’environ 150 mètres. «Il y a quatre boucles réellement, mais elles sont toutes connectées», précise l’expert en la matière.

«Le gros défi qu’il y avait à Memramcook, c’est que c’était une terre comme dans une zone inondable, rappelle le promoteur du projet. C’était très humide. On a ajouté beaucoup de terre pour rehausser l’ensemble du terrain.»

Le tout est recouvert de pierres concassées pour empêcher le gazon de pousser.

«C’était un projet juste avant la COVID. On avait des événements planifiés pour le reste de l’année. Avec la COVID, le parcours a été utilisé par les amateurs, mais on n’a pas pu faire d’événement de promotion», rappelle Rémi Mantion.

Les pourparlers entourant les circuits pumptrack sont souvent reliés au coût de construction, pourtant l’investissement en vaut la peine. «Dès que c’est construit, on voit toute une génération qui saute sur le parcours. Du coup, ça fait de nouveaux cyclistes, de nouveaux sportifs, ajoute M. Mantion. Ça encourage l’activité physique.»

Le projet de Memramcook prend son origine à l’école Abbey-Landry. «C’étaient les élèves de sixième année qui cherchaient un projet à présenter à la municipalité. Ce sont les jeunes qui avaient envie d’avoir ce genre de parcours», observe le constructeur qui a déjà fait partie de l’équipe nationale de BMX en France.

Rémi Mantion est établi au Nouveau-Brunswick depuis six ans. Il demeure à Memramcook.

«Quand je suis arrivé ici, il n’y avait pas d’infrastructures comme celles dont j’avais eu la chance de pédaler dessus toute ma vie», informe-t-il. Alors, il s’est intéressé à l’aménagement d’un nouveau circuit à Dieppe.

Il a d’ailleurs créé une société qui propose et rend accessible des infrastructures en pleine nature pour promouvoir l’activité physique et le mieux-être des utilisateurs. Il a réalisé des projets à Edmundston, Bathurst et à Caraquet.

«Que ce soit sentier de vélo, sentier de marche ou pumptrack, la demande est forte dans tous les cas», explique Rémi Mantion.

IJL – Reseau.Presse – Acadie Nouvelle