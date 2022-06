Un temple sikh sera érigé à Shediac River

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

La communauté sikh construira un temple pouvant accueillir plus de 2000 personnes sur le chemin de Shediac River. Le projet évalué à 4,5 millions $ sera complété en 2024 ou en 2025.

Le promoteur du projet, Balwant Singh, a expliqué lundi que ce futur temple sikh sera le plus grand des provinces atlantiques.

Le terrain qui accueillera l’édifice est d’une superficie d’environ 16 acres, au 2386, chemin Shediac River. Un drapeau d’une hauteur de 51 pieds ainsi qu’un enseigne ont déjà été installés à l’endroit où sera construit le temple. Un stade sera également aménagé à l’arrière.

«Nous avons un terrain derrière. Nous utiliserons huit acres pour le temple et huit autres pour le stade», a précisé Balwant Singh. Il y aura un plancher d’une superficie de 10 000 pieds carrés. Le bâtiment principal comptera deux étages, dont un pour la cuisine communautaire et l’autre pour la salle principale.

Le site comprendra une banque alimentaire pour desservir la communauté, ainsi qu’un centre médical et une salle de crémation. «Toute la nourriture sera végétarienne», a expliqué le promoteur du projet. Le temple comptera également 20 chambres.

Balwant Singh croit que la construction du temple sera rapide étant donné qu’il sera préfabriqué. Il sera construit à Montréal et les parties seront transportées ici. Ils entameront bientôt l’étage d’accueil.

La communauté sikh compte actuellement un lieu de culte à Boudreau-Ouest. C’est là que les membres se rassemblent les dimanches. Leur célébration se fait en penjabi, une langue indo-européenne parlée au Pendjab, dans le nord-ouest de l’Inde.

Les Sikh ont d’ailleurs tenu une parade le 8 mai dernier à partir de leur lieu de culte actuel, jusqu’au site de leur futur temple à Shediac River, soit une distance de 18 kilomètres.

Plusieurs ont marché de Boudreau-Ouest jusqu’à l’entrée de Shediac et se sont rendus ensuite à Shediac River par véhicule. Cette parade était une première pour le groupe religieux dans la région.

Selon le porte-parole du groupe, leur communauté compte environ 200 familles dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Le leader parle de 600 à 700 familles dans toute la province. Il a d’ailleurs fait remarquer que plusieurs personnes, dont des étudiants de la communauté sikh, travaillent dans les services de restauration rapide.

Il a mentionné que la communauté compte plusieurs étudiants internationaux dans la région.

Balwant Singh a indiqué que les fonds pour le projet d’envergure proviennent de la communauté sikh partout à travers le Canada. Les plus grandes communautés punjabi au Canada se trouvent en Colombie-Britannique et en Ontario.

Le sikhisme repose sur le principe de l’existence d’un seul Dieu créateur, sans forme et au-delà de la compréhension humaine. «Lorsque nous sommes rassemblés dans le temple, nous reconnaissons toute l’humanité comme un, a exprimé Balwant Singh. C’est notre principal slogan: Reconnaître toute l’humanité comme un.»

Balwant Singh a informé d’ailleurs que tout le monde, peu importe sa religion ou sa langue, est bienvenue à leur rencontre du dimanche à Boudreau-Ouest qui se déroule de 10h à 17h. «Toutes les communautés, tous les humains sont plus que bienvenus au temple.»

Un temple sikh sera construit près de la route 11 à Shediac River. – Acadie Nouvelle: Mario Tardif Photo de la maquette du futur temple qui sera construit à Shediac River. – Gracieuseté

À propos du sikhisme

Les hommes sont appelés «Singhs» et sont tenus de rester fidèles à cinq symboles extérieurs appelés les cinq K: le Kesh représente l’interdiction de se couper les cheveux, la barbe et les poils corporels. Ils doivent porter un peigne (Kanga) symbolisant la propreté, un bracelet de métal (Kara), une culotte militaire (Kachera) et un Kirpan ou poignard.

Le port du turban n’est pas inclus dans les cinq K, mais il représente un signe distinctif et spirituel des pratiquants du sikhisme.

Les trois couleurs de la religion sikh sont le jaune, le bleu et le noir.

Le végétarisme sikh exclut la viande et les œufs. Selon Balwant Singh, l’alcool et tous les types de tabac sont également interdits.