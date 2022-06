«Décevant et stupide»: même en fusionnant avec Grand-Sault, Saint-André n’arrive pas à larguer la GRC

Depuis plus de cinq ans, la Communauté rurale de Saint-André et la Ville de Grand-Sault luttent auprès des instances gouvernementales afin que sa municipalité puisse être desservie par la Force policière de Grand-Sault. Il semble qu’elle devra attendre encore un an et demi de plus avant de voir son souhait être exaucé.

Avec la réforme de la gouvernance locale et du regroupement de plusieurs entités au Nouveau-Brunswick, la Municipalité régionale de Grand-Sault s’attendait à ce qu’un service de police puisse être offert sur l’ensemble de son territoire dès 2023. Le village de Drummond est d’ailleurs desservi par la police de Grand-Sault depuis 2011.

Les élus des diverses communautés de la région avaient même exprimé ce souhait au ministre des Gouvernements locaux, Daniel Allain, lors d’une conférence de presse organisée pour dévoiler le nom de la nouvelle municipalité, en mars.

Or, selon les récentes informations reçues par les élus en question, le contrat actuel avec la Gendarmerie royale du Canada – qui est responsable de Saint-André et des districts de services locaux environnants – doit être respecté jusqu’à la fin de l’année 2023.

Le maire de Saint-André, Marcel Levesque, est tout simplement abasourdi par le fait que sa communauté devra encore attendre son tour.

«Je trouve ça très décevant et même stupide. On ne s’en cache pas.»

Pour sa part, le maire de Grand-Sault, Marcel Deschênes, s’est dit surpris de la décision de prolonger le contrat avec la GRC jusqu’en décembre 2023.

«On a travaillé fort sur ce dossier, autant à Grand-Sault qu’à Saint-André. C’est frustrant de voir que tout ça a peut-être été fait pour rien.»

Même s’il reconnaît que le gouvernement était bien intentionné dans sa réforme de la gouvernance locale, M. Deschênes croit que certaines choses, comme les services de police, n’ont pas été analysées longuement.

Du côté du ministère des Gouvernements locaux, on préfère que ce dossier soit mis dans les mains du prochain conseil municipal qui sera élu à la fin de l’année.

«Les changements dans les accords de services de police ne se font pas du jour au lendemain. Il y a des négociations qui doivent avoir lieu et des décisions qui doivent être prises et qui s’étendront jusqu’à la nouvelle année. En fin de compte, le nouveau conseil sera mieux placé pour avoir ces discussions le 1er janvier», a répondu, par courriel, la porte-parole du ministère, Vicky Lutes.

Malgré ses réticences, le maire de Saint-André a accepté le projet de fusion de sa municipalité avec celles de Grand-Sault, de Drummond et leurs DSL. Il s’attendait toutefois à ce qu’un service comme la police soit offert dès le départ.

«Pourquoi faudrait-il payer deux services? C’est vraiment confus comme situation.»

M. Levesque dit comprendre que pour certaines municipalités, il est plus difficile de se départir de la présence de la GRC du jour au lendemain. Ce qui est le plus difficile à avaler, c’est que le dossier de l’ajout de la Force policière de Grand-Sault à Saint-André est en développement depuis maintenant plus de cinq ans.

«On a même ramené le sujet en novembre dernier à la suite de l’annonce de la réforme. Il y a trois études qui ont été faites au fil des années. Elles ont prouvé que l’on était mieux avec la Ville de Grand-Sault pour la police, mais ils ne veulent toujours pas changer le contrat.»

Marcel Deschênes partage l’opinion de son homologue.

«Un gros travail a été fait et on attendait seulement le “OK” de la Province, comme on a fait avec Drummond dans le temps. Ça avait pris trois mois pour faire la transition.»

«Avec Saint-André, cinq ans plus tard, on nous dit qu’il faut qu’ils fassent des études et toute sorte de choses. On nous avait même dit à l’époque que tout pourrait être prêt pour 2022, mais qu’en raison de la fusion, on préférait attendre.»

Actuellement, la communauté de Saint-André doit payer 435 000$ pour les services de la GRC. Lorsqu’il a demandé ce changement, le maire Levesque souhaitait réaliser des économies de plusieurs dizaines de milliers de dollars annuellement.

De son côté, le maire Deschênes, ne voit pas une grande différence à intégrer 2000 personnes de plus à desservir par une seule et même force policière. La police de Grand-Sault dessert environ 6000 personnes actuellement.

La nouvelle Municipalité régionale de Grand-Sault devrait compter environ 11 000 habitants.

«Je ne suis pas prêt à dire que la Force policière de Grand-Sault pourrait desservir l’ensemble du nouveau territoire présentement, mais on voulait savoir, avant le mois de juin, pour que l’on puisse se préparer. On va avoir besoin d’un peu plus de personnel, de véhicules. On va avoir besoin de revoir la logistique avec le 911. C’est de la préparation, mais on pensait qu’en six ou sept mois, on aurait pu mettre ça en marche en vue du 1er janvier 2023.»

Le maire de Saint-André entend continuer de faire pression auprès du gouvernement afin de régler cette situation le plus rapidement possible.

«Je ne vais pas lâcher, tant que je n’aurai pas de réponses. J’espère qu’on va en reparler en 2023, mais ça ne veut pas dire que la décision va changer.»