Des Néo-Brunswickois qui vieillissent dans l’indifférence et l’indignité

«Avons-nous abandonné nos aînés?» C’est la question que se pose l’Association francophone des aînés, qui braque les projecteurs sur le piteux état des soins de longue durée de la province dans un rapport intitulé «Vieillir dans l’indifférence et l’indignité au Nouveau-Brunswick».

Après plusieurs mois de travail et de nombreux entretiens, le comité d’action sur la bienveillance envers les aînés dresse le portrait d’un «système qui manque lamentablement à sa mission», et propose ses solutions pour améliorer le traitement réservé aux citoyens les plus âgés et vulnérables.

Les personnalités publiques qui ont participé à l’exercice s’alarmant du nombre d’abus physiques et psychologiques.

«La pandémie a sûrement contribué à aggraver une situation déjà peu reluisante, mais le manque de personnel qualifié, l’approche trop institutionnalisée et des pratiques douteuses ou carrément dommageables pour les résidentes et résidents existaient bien avant l’arrivée de la COVID-19», peut-on lire dans leur rapport présenté mercredi.

La présidente du comité, Norma Dubé, constate que les familles ne disposent pas de moyens de faire valoir les droits de leurs parents vieillissants, et que règnent souvent dans les foyers «la loi du silence et la loi de la peur».

«Avons-nous abandonné nos aînés?, s’interroge-t-elle. Nos aînés ont peur de se plaindre si quelque chose ne va pas. Ils ont peur de subir des conséquences et de recevoir moins de service ou d’être traités avec moins de respect et de dignité.»

Le comité souhaite donc la création de comités de résidents ou de membres des familles, mais aussi un processus de plaintes uniforme pour tous les foyers de soins et un processus d’appel indépendant pour les cas de renvoi de résidentes ou de résidents.

Autre recommandation majeure: le gouvernement est invité à réduire progressivement le nombre de foyers de soins privés et à développer un nouveau modèle d’organismes sans but lucratif.

L’association reproche notamment au ministère du Développement social de faire preuve de laxisme dans l’application des règles et de fermer les yeux sur les problèmes systémiques. Elle réclame un processus d’inspection indépendant et «des réprimandes sérieuses aux foyers qui sont réfractaires à l’observation des règlements», pouvant aller jusqu’à la suspension du permis d’opération.

Alimentation nutritive, hygiène et gestion des médicaments

L’AFANB demande aussi une révision des normes qui concernent la gestion et la distribution des médicaments, tout comme les normes d’hygiène corporelle des résidents et de propreté des chambres.

«Aucune personne aînée ne devrait avoir à attendre pendant plus de deux heures pour qu’on change ses sous-vêtements souillés, encore moins lorsque la personne a développé des plaies de lit.»

Plusieurs recommandations touchent également à la qualité de l’alimentation dans certains foyers de soins et à la formation des équipes en cuisine.

«Soupes en conserve, lait en poudre, céréales très pauvres en fibres, pain blanc composent souvent la base des repas. Les légumes et les fruits frais, recommandés par les spécialistes de la santé pour assurer un apport en vitamines et en minéraux essentiels à la santé, font cruellement défaut, mais le Jell-O, lui, est bien présent et servi beaucoup trop souvent», souligne-t-on dans le document.

Enfin, les faibles salaires sont décrits comme étant un obstacle au recrutement et à la rétention des employés.

Pour Elvy Robichaud, ancien ministre de la Santé progressiste-conservateur, l’heure de l’état des lieux est terminée et c’est désormais au gouvernement de passer à l’action. Il réclame des investissements supplémentaires dans les soins à domicile, afin d’étendre des initiatives telles que les foyers sans murs, qui permettent aux aînés de recevoir les services d’un foyer tout en continuant à vivre chez eux.

«Je pense qu’il est temps qu’on arrête les comités et qu’on mette de l’argent dans le système, lance-t-il. Ce qu’on propose-là ne coûte pas de grosses fortunes, ça demande de la volonté.»

Le ministère promet un nouveau plan

Le ministre du Développement social, Bruce Fitch, n’a pas l’intention de remettre en question le modèle des foyers de soins privés qui prend une place de plus en plus grande au Nouveau-Brunswick.

«La province fixe les standards de soin qui doivent être atteints. Que l’organisation soit à but lucratif ou sans but lucratif, ce niveau de soin doit être respecté. Nous enquêtons et lorsque ce n’est pas le cas, il y a des conséquences pour les foyers», affirme-t-il.

Lors d’une mêlée de presse, M. Fitch a remercié le comité pour son travail et assuré avoir pris connaissance de son rapport. La veille de sa publication, il annonçait que son ministère planchera sur un nouveau plan de soins de longue durée, qui devra être présenté au début de l’année prochaine.

La tâche d’en définir les grandes lignes a été confiée à des fonctionnaires du ministère du Développement social, du ministère de la Santé et des régies de la santé. Partenaires de prestation de services, groupes de défense, dirigeants municipaux et employés du secteur des soins de longue durée seront consultés.

«Notre système provincial actuel de soins de longue durée est trop sollicité, et des défis critiques s’annoncent alors que l’âge moyen de la population continue de croître, reconnaît Bruce Fitch. Nous savons que la population vieillit et que les besoins augmentent, le gouvernement le réalise et veut réagir.»

Le ministre dit être conscient que davantage doit être fait pour offrir aux aînés le soutien et les services nécessaires pour qu’ils puissent vivent de manière aussi autonome que possible.

«Nous avons besoin d’un système durable qui ne se concentre pas uniquement sur les soins dans les établissements, mais qui tire également parti des services communautaires et des soins à domicile pour appuyer les personnes âgées afin qu’elles soient autonomes le plus longtemps possible.»