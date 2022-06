École secondaire Népisiguit: un projet de classe extérieure en voie de réalisation

Le travail acharné des élèves du cours Enjeux actuels de l’école secondaire Népisiguit (ÉSN) au cours de l’année 2021 et durant l’année scolaire actuelle pourrait fort bien se traduire par l’aménagement prochain d’une salle de classe extérieure sur les terrains de l’établissement scolaire de Bathurst.

Le projet est piloté par Emma Robichaud, Olivier Michaud et Alexandra Buchs, trois élèves qui fréquentent l’école secondaire et qui sont aidés dans leur démarche par l’enseignante Norma Saunders et l’agent communautaire Marc Arseneau.

«Notre objectif principal est de créer un endroit propice à l’apprentissage à l’extérieur pour les élèves de notre école», ont indiqué d’une même voix les trois élèves lors d’une présentation du projet aux élus du conseil municipal de Bathurst qui s’est déroulée lundi.

Les étudiants de la classe de l’ÉSN travaillent quant à eux à la fabrication de meubles qui serviront à la classe extérieure.

Les élèves ont souligné aux membres du conseil qu’ils avaient réussi à amasser 1500$ auprès de commanditaires de la région Chaleur et obtenu 1100$ du programme Place aux Compétences.

Il manque toutefois 1675$ pour la réalisation du projet.

Si celui-ci va de l’avant comme espéré, l’aménagement des lieux et la fondation de la classe extérieure pourraient se faire à partir de l’automne prochain.

«Cette classe offrirait un espace d’apprentissage extérieur et une aire de repos. Elle encouragerait les jeunes à passer plus de temps à l’extérieur, promouvant ainsi leur santé physique et mentale», a expliqué Olivier Michaud lors de la présentation publique.

Un projet de classe extérieure est en voie de réalisation à l’école secondaire Népisiguit. – Gracieuseté

«Avec cette classe, l’école se ferait reconnaître et deviendrait un modèle exemplaire pour d’autres écoles de la province», a ajouté l’élève de 9e année de l’ÉSN.

Les trois représentants du projet de classe extérieure ont sollicité une aide financière à la Ville de Bathurst qui est laissée à la discrétion des élus municipaux.

«Je suis extrêmement fier d’eux. Non seulement sont-ils très motivés, mais ce sont des jeunes bien organisés, débrouillards et très engagés. J’espère que leur projet pourra se poursuivre et même se concrétiser en septembre prochain», a affirmé Norma Saunders, l’enseignante du cours d’Enjeux actuels.

«Après la pandémie, les jeunes ont besoin d’être reconnectés avec le monde extérieur et avec leurs amis.»

C’est la firme d’architecture CLADinc qui a préparé un plan de l’aménagement de la classe, alors que le CCNB de Bathurst a pour sa part soumis un plan structural des pieux et de pergolas.

Diverses études réalisées au cours des dernières années tendent à démontrer les bienfaits de l’enseignement à l’extérieur.

Cette approche pédagogique mènerait ainsi à de meilleurs résultats scolaires, à un bien-être physique et mental, à une diminution des absences en classe et à un accroissement du degré de motivation et d’engagement de la part des jeunes.

À ce jour, le Royaume-Uni et la Scandinavie sont devenus des références mondiales dans le domaine de l’éducation en plein air.

«Ce sont des initiatives qui sont locales et émergentes, mais la porte est tranquillement ouverte au Nouveau-Brunswick pour explorer ce type d’enseignement», a souligné Mathieu Lang, qui est professeur à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Moncton.