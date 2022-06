La Villa Renaissance rend hommage à l’un de ses employés victimes de la COVID-19

Moment de grandes émotions, mercredi au foyer de soins Villa Renaissance de Dalhousie, alors que le personnel de l’établissement a tenu à rendre un vibrant hommage à l’un de ses employés, Reno Maltais.

«C’est le cœur lourd que nous sommes réunis pour honorer notre cher collègue, notre ami, Reno. Cet arbre sera son héritage.»

La voix de la directrice de la Villa Renaissance, Diane Léger, tremble encore lorsqu’elle parle de son ancien employé, Reno Maltais. Encore aujourd’hui, elle a beaucoup de difficulté à composer avec la tragédie qui a frappé son établissement il y a quelques mois.

Préposé aux soins des résidents, Reno Maltais a été emporté par la COVID-19 en octobre 2021. Le foyer était alors aux prises avec une éclosion.

Si le virus a fait des ravages au sein des résidents des foyers à travers la province, on a toutefois tendance à oublier les employés de ces établissements. Dans certains cas, quelques-uns ont aussi contracté la COVID-19. M. Maltais, lui, est l’un des rares qui en sont décédés.

Il n’était âgé que de 49 ans et pourtant, à l’emploi du foyer depuis 24 années. Dire que ce dernier était apprécié est un euphémisme. Aimé serait un mot plus approprié.

«C’était un employé compétent, dévoué, avec beaucoup de compassion ainsi qu’un grand sens de l’humour. On pouvait toujours compter sur lui», souligne Mme Léger.

L’arbre en mémoire de Reno Maltais a été planté en face de l’aile où Reno Maltais travaillait à la Villa Renaissance de Dalhousie. – Acadie Nouvelle Jean-François Boisvert

Mercredi, les membres du personnel de l’établissement ont tenu à saluer leur ancien collègue. En présence de membres de la famille du défunt – dont ses enfants ainsi que sa mère -, un arbre a été planté symboliquement devant l’aile où il travaillait.

«C’est une façon de nous souvenir de lui, de célébrer ce qu’il était et ce qu’il a accompli, car Reno était très cher à nos yeux. À la Villa, nous sommes une petite famille, alors son décès a été un choc pour nous tous. C’était un employé dévoué, attentionné, et particulièrement aimé de la part des résidents et de ses collègues», confie Mme Léger.

Dans la foule lors de la cérémonie, quelques employés de la Villa ont partagé leur chagrin face à la perte de leur confrère.

«Reno était beaucoup plus qu’un collègue de travail pour moi, c’était comme un frère. Il me manque énormément», a lancé l’une d’elles.

Outre M. Maltais, six résidents de la Villa Renaissance – tous de la même aile, celle dont s’occupait M. Maltais – ont succombé à la COVID-19. Mme Léger s’attend à leur rendre hommage également.

«Dans chaque maisonnée, nous avons un jardin. On va faire un petit quelque chose à cet endroit pour se souvenir d’eux également. On attend simplement encore un peu de pouvoir ouvrir encore davantage notre établissement à la population parce que nous aimerions avoir les familles de ces anciens résidents sur place», explique Mme Léger.