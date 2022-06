Plus de la moitié des 250 employés de l’usine de cannabis perdent leur emploi à Atholville

Dans la foulée de ses efforts de rationalisation, la compagnie HEXO a renvoyé à la maison 142 de ses quelque 250 employés de son usine d’Atholville.

La nouvelle a été confirmée par des représentants de la compagnie mercredi au maire de la municipalité, Jean-Guy Levesque.

«C’est une journée très triste pour tout le grand Restigouche, car nous avions de grands espoirs pour cette entreprise. On savait qu’HEXO traversait des moments difficiles depuis quelque temps, mais comme notre usine était l’une des rares de la compagnie qui était rentable, on croyait pouvoir éviter le couperet, d’autres mises à pied», confie le maire.

Lors d’une récente rencontre avec la direction de l’usine, on lui avait indiqué que la production de celle-ci était exemplaire. On ne pouvait toutefois promettre que l’usine serait exemptée de la restructuration en cours au sein de l’entreprise.

«Malheureusement, on n’a pas échappé à ce mouvement-là», souligne M. Levesque.

Son prédécesseur avait lui aussi la mine basse mercredi. Michel Soucy était en poste lors de la construction et de l’ouverture de l’usine Zenabis. Il n’hésite pas à qualifier cette journée de sombre pour la région entière.

«De ma maison, je vois le stationnement de l’usine et je m’étais habitué à le voir bien rempli. Là, j’avoue que ça va faire un grand vide. C’est certain que ce genre de nouvelle est mauvaise pour tout le Restigouche. Plusieurs familles comptaient sur ce travail. Un agent d’immeuble m’a même confié avoir perdu une vente ce matin justement en raison de cette rationalisation», affirme-t-il.

Problèmes de liquidité

L’usine de cannabis d’Atholville a vu le jour sous le nom de Zenabis. Elle a été rachetée par HEXO Corp en 2021. Depuis, HEXO a connu beaucoup de problèmes de liquidité, ce qui l’a forcé à procéder à des rationalisations au niveau du personnel ainsi qu’à la fermeture de certaines de ses installations, notamment la petite sœur de l’usine d’Atholville, celle de Stellarton en Nouvelle-Écosse.

Le producteur a indiqué mercredi que son plan de restructuration pour alléger sa structure et réduire ses coûts comprenait la suppression de 450 emplois.

Dans des documents financiers, la société de Gatineau a indiqué que cette réduction de personnel se traduirait par des économies annuelles de 30,6 millions $ et qu’elle visait à simplifier sa structure organisationnelle, afin que ses coûts soient mieux ajustés à la taille de ses activités.

La direction de l’entreprise explique, dans son plus récent rapport de gestion, que la plupart des réductions seront obtenues en s’appuyant moins sur les consultants extérieurs, en utilisant une nouvelle plateforme technologique d’information et en réalisant des synergies découvertes dans la foulée des récentes acquisitions.

Le document indique en outre que la société fermera une installation de traitement et de fabrication à Belleville, en Ontario, d’ici la fin juillet.

La société n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires au sujet des coupes d’emplois, annoncées en marge de la publication de ses résultats financiers. Hexo a affiché une perte d’environ 147 millions $ pour son troisième trimestre, ce qui se comparait à une perte de 21 millions $ pour la même période un an plus tôt.

Les revenus pour la période de trois mois terminée le 30 avril ont totalisé environ 46 millions $, alors qu’ils s’étaient chiffrés à environ 23 millions $ au même trimestre en 2021.

Un employeur majeur dans la région

L’usine d’HEXO d’Atholville a été très bénéfique au plan économique pour la région. Bien que le nombre d’emplois ait diminué depuis son ouverture, elle demeurait, avec ses quelque 250 travailleurs, l’un des employeurs majeurs de la région.

Les questions qui se posent maintenant, c’est qu’adviendra-t-il de la centaine d’emplois restants à l’usine, et y a-t-il possibilité que ceux renvoyés soient rappelés dans un proche futur?

«C’est ce qui était sur les lèvres de tous les employés lorsqu’on leur a annoncé la nouvelle me dit-on», indique le maire d’Atholville.

«Actuellement, nous n’avons pas ces réponses malheureusement, mais on va faire tout notre possible pour les obtenir et également travailler avec l’usine afin de voir comment on peut l’appuyer afin de renverser la vapeur. J’en ai également discuté de la situation avec certains de mes confrères maires du Restigouche. Pour l’instant, tout ce que l’on peut faire c’est de se croiser les doigts et espérer pour le mieux», exprime M. Levesque.

L’usine d’Atholville fait 380 000 pieds carrés. Elle a été conçue pour accueillir plus 500 employés.