Pourquoi l’essence est-elle moins dispendieuse aux États-Unis?

Avec l’augmentation fulgurante du prix de l’essence au cours des derniers mois, les États-Unis représentent un attrait pour les consommateurs qui souhaitent économiser quelques dollars. Mais pourquoi le prix de l’essence est-il si bas comparativement au Canada?

Selon l’économiste et professeur à l’Université d’Ottawa, Jean-Thomas Bernard, la réponse est tout simplement que les États-Unis ont moins de taxes sur leurs produits pétroliers qu’au Canada.

Dans une province comme le Nouveau-Brunswick, il y a la taxe provinciale sur le carburant (10,87 cents/litre), la taxe d’accise fédérale (10 cents/litre), la taxe sur le carbone (11,05 cents/litre) et la taxe de vente harmonisée (TVH) de 15%, qui varie selon le prix de l’essence.

À l’échelle nationale, le total des taxes sur l’essence s’élèvent, en moyenne, à 47 cents/litre à la pompe, selon l’Association canadienne des carburants. Cela comprend les taxes fédérales et provinciales – qui varient d’une province à l’autre – et, dans certaines municipalités, une taxe locale supplémentaire.

Aux États-Unis, il existe essentiellement deux taxes, soit la taxe fédérale de 18 cents US/gallon (4,75 cents US/litre) et un taux de taxation par État qui varie d’un endroit à l’autre. La moyenne est d’environ 31 cents US/gallon (8,2 cents US/litre).

Au Maine, l’État le plus près du Nouveau-Brunswick et le plus susceptible d’attirer des consommateurs de la province à la pompe, il y a donc la taxe fédérale de 4,75 cents US/litre (6 cents/litre en monnaie canadienne) et la taxe de l’État d’environ 8 cents US/litre (10 cents/litre en monnaie canadienne).

Alors qu’au Nouveau-Brunswick, le prix le plus récent fixé par la Commission de l’énergie et des services publics est de 2,19$/litre pour de l’essence ordinaire, la moyenne, au Maine, est de 5,094$ US/gallon. Cela représente environ 1,73$/litre en dollar canadien.

«On est beaucoup plus taxé au Canada qu’aux États-Unis. Dans le monde industriel, les États-Unis sont l’un des pays les moins taxés.

L’Amérique du Nord est d’ailleurs beaucoup moins taxée que les pays d’Europe. Au Canada, c’est bas, mais aux États-Unis c’est très bas», a expliqué M. Bernard.

Selon Jean-Thomas Bernard, la Norvège, la France, l’Italie et le Royaume-Uni sont au nombre des pays qui taxent le plus les carburants.

Dans le cas des États-Unis et du Canada, la différence dans le degré de taxation des produits pétroliers est avant tout une position politique.

«Au Canada et dans plusieurs autres pays, il y a une préoccupation à l’égard des gaz à effet de serre et on voudrait augmenter les taxes sur les énergies fossiles. Aux États-Unis, les taxes n’ont pas une grande ferveur. Ce facteur de différence ne disparaîtra pas.»

Jusqu’à un certain point, le fait que les États-Unis soient un pays plus peuplé que le Canada a aussi une influence, principalement dans la marge de distribution qui représente la différence entre le prix affiché à la pompe et le coût d’acquisition.

«Les marges de distribution sont locales et peuvent parfois être différentes d’une région à l’autre, et ce, même au Nouveau-Brunswick. Ça peut varier beaucoup. Le gros facteur de différence demeure tout de même les taxes.»

Selon M. Bernard, le reste est similaire que l’on se trouve au sud ou au nord de la frontière canado-américaine. Cela signifie que si, du jour au lendemain, on retirait les taxes, le prix de l’essence serait semblable dans les deux pays.

«On paie le même prix brut et on a à peu près les mêmes marges du raffinage. Il y a quelque temps, 20% de l’essence consommée en Nouvelle-Angleterre provenait de la raffinerie d’Irving. Dans cette région, ils sont en compétition avec nous alors ils chargent le même prix.»