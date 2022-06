Des retards dans la cueillette des déchets encombrants dans Kent

Le manque de personnel semble à l’origine des délais importants dans la cueillette des déchets encombrants dans la région de Kent.

La Commission de services régionaux de Kent (CSRK) a annoncé que les éboueurs responsables d’enlever ces gros déchets poursuivent leur travail pour rattraper le retard.

Parmi les cas problématiques, on note celui de Richibouctou-Village où ces déchets devaient être ramassés le 6 juin. Le 14 juin, la CSRK a reçu un message signalant le fait que les déchets étaient encore présents sur le bord du chemin.

«Le gros défi auquel fait face le contracteur dans cette région-là, c’est un défi d’embauche de main-d’œuvre», indique la directrice générale adjointe à la CSRK, Isabelle Godin.

«Normalement, ils ont quatre à cinq camions qui font la cueillette des gros déchets durant cette période-ci de l’année. Cette année, ils ont de la difficulté à en avoir un ou deux», explique celle qui gère cette division à la CSRK.

«On savait qu’il y avait des problèmes de rétention et de recrutement de la main-d’œuvre, c’est évident, mais on ne s’attendait pas que ce soit à ce niveau-là», admet Isabelle Godin.

Selon la porte-parole, les deux contrats ont été programmés pour la même semaine, un dans la grande région de Grande-Digue et Cocagne et l’autre dans la région de Richibouctou-Village, Richibucto et Rexton.

Elle reconnaît que cela a été une erreur.

Une rencontre est déjà prévue entre la CSRK et le contracteur pour éviter le même genre de situation lors de la prochaine grande collecte prévue à l’été et ensuite à l’automne.

D’après Isabelle Godin, dans le cas de Richibouctou-Village, la collecte devrait commencer mercredi ou jeudi (le 16 juin) au plus tard. Ailleurs, ça pourrait prendre encore une à deux semaines, informe-t-elle.

La CSRK demande à la population d’être patiente. «Ce n’est pas l’idéal et on n’est pas nécessairement content de la situation. On a fait des pressions auprès de Fero pour voir ce qui pouvait être amélioré de leur côté. On ne se le cachera pas, ce n’est pas un emploi où les gens se mettent en ligne pour travailler», exprime la directrice générale adjointe de la CSRK.

Une autre situation problématique a été signalée sur le chemin St-Marcel à Acadie Siding. Dans ce cas, la cueillette devait avoir lieu le 9 mai par un autre contracteur. «Ça n’a pas été fait mais ce sera fait la semaine prochaine», précise Isabelle Godin.

«On reconnaît que c’est très malheureux pour la population. On comprend leur frustration», ajoute-t-elle.