Dundee: saisie de drogue et arrestation d’une femme âgée de 38 ans

Dans le cadre d’une enquête en cours sur le trafic de drogue, à Dundee, la GRC au a arrêté une femme âgée de 38 ans et saisi de la drogue et une arme à feu.

Le 14 juin, vers 5h, dans le cadre de cette enquête, des policiers ont exécuté un mandat de perquisition dans une résidence du chemin Saint-Aubin. Lors de la perquisition, les policiers ont saisi une carabine chargée qui était rangée de façon non sécuritaire et une certaine quantité de ce qu’ils croient être de la cocaïne, du crack, des comprimés de méthamphétamine, des comprimés de méthylphénidate, et des champignons magiques (psilocybine). Ils ont aussi saisi de l’argent et des objets associés au trafic de drogues.

Une femme âgée de 38 ans de Dundee a été arrêtée sur les lieux. Plus tard, elle a dû être transportée à l’hôpital pour une raison non liée à cette affaire. Après avoir reçu son congé de l’hôpital, la femme a été libérée sous conditions; elle doit comparaître en cour provinciale à Campbellton le 26 septembre, à 9h30.

L’enquête a été menée par le Groupe provincial de réduction de la criminalité, qui est composé de policiers de la GRC au Nouveau-Brunswick et de la Force policière de Fredericton, et qui met l’accent sur la lutte contre le trafic de drogues au Nouveau-Brunswick en ciblant ceux et celles qui causent le plus de tort à la collectivité. Des membres du Groupe tactique d’intervention, de la Section des chiens policiers et du Détachement de Campbellton de la GRC ont aussi pris part à l’arrestation et à la perquisition.