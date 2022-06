Les services au ralenti cet été chez Vitalité; grande réduction la nuit à Saint-Quentin

Le Réseau de santé Vitalité a annoncé, jeudi, son plan d’action pour l’été. Et de nombreux ralentissements sont à prévoir.

La période estivale arrive à grands pas, et pour plusieurs, elle est synonyme de vacances.

C’est également le cas dans le réseau de santé où les employés sont tout aussi prompts à profiter du soleil que le reste de la population… et particulièrement après deux années exténuantes, marquées par la pandémie de COVID-19.

Cela dit, la santé ne prend pas de vacances et il faut des gens en poste pour maintenir le système à flot.

Afin de maintenir ce mince équilibre, le Réseau de santé Vitalité a développé un plan d’action visant à minimiser les impacts sur les citoyens. Ce plan prévoit notamment une diminution du nombre de chirurgies, de consultations et de tests durant cette période. Au besoin, il se pourrait que des réaménagements de services aient lieu ainsi que des réductions de lits dans les établissements les plus touchés, question de répartir les effectifs aux secteurs jugés prioritaires.

Cette mesure devrait s’échelonner jusqu’au début de septembre.

Selon Johanne Roy, vice-présidente à l’Acquisition de talents et au Développement organisationnel par intérim, alléger la tâche du personnel hospitalier l’été n’est pas nouveau. Ce qui complique la situation toutefois, et ce depuis quelques années, c’est que le système est déjà lourdement affecté par la pénurie de personnel infirmier et médical.

«Il n’y a rien de vraiment nouveau là, on fait cela depuis longtemps. Mais les patients peuvent être rassurés, ils sont toujours au cœur de nos priorités et on va s’assurer de leur fournir les soins appropriés», s’empresse-t-elle de promettre.

Elle rappelle néanmoins que malgré la bonne volonté du Réseau, celui-ci n’est pas à l’abri de rien. Certaines régions, comme la zone 5 (Restigouche), sont notamment plus problématiques.

«On l’a vu dernièrement, on a connu certains bris de services partout dans notre réseau. Mais on va tout faire en notre pouvoir pour éviter cela cet été», ajoute-t-elle.

Comme le personnel infirmier se fait de plus en plus rare, le réseau y est allé d’une solution alternative. Il a décidé de revoir son modèle de soins actuel et misera sur un modèle de soins dits «collaboratifs». Cela se traduira entre autres par la greffe d’un préposé aux soins des patients aux équipes de travail qui comprend une infirmière et une infirmière auxiliaire.

«En faisant cela, on réduit le nombre d’infirmières et d’infirmières auxiliaires nécessaires pour prodiguer des soins», explique Mme Roy.

Celle-ci avoue toutefois ne pas avoir pu engager tous les préposés souhaités. Cela dit, près de 200 étudiants de programmes de soins infirmiers viendront prêter main-forte et assumerons ce rôle, ce qui devrait nous donner un énorme coup de pouce au personnel en place.

«Si tout va comme nous l’espérons, nous devrions avoir un été semblable à ce que nous avons connu antérieurement malgré les défis additionnels de main-d’œuvre», note Mme Roy.

Services réduits la nuit à l’urgence de Saint-Quentin

Les mesures temporaires de ralentissement n’ont pas tardé à être mises en place.

C’est le cas, entre autres, pour l’Hôpital Hôtel-Dieu-Saint-Joseph de Saint-Quentin dont le service d’urgence sera grandement réduit entre 20h et 8h, et ce, jusqu’à la fin juillet en raison des congés et du manque de médecins.

«L’urgence demeure ouverte et il y aura toujours un médecin sur place. Mais, parce que les médecins seront appelés à faire des heures très prolongées, on leur demande de ne s’occuper que des cas urgents durant la nuit. Le reste du temps, ils pourront se reposer», explique la Dre Natalie Banville, vice-présidente aux Affaires médicales chez Vitalité.

Les cas dits urgents comprennent notamment les crises cardiaques, les traumas majeurs, les difficultés respiratoires sévères, les hémorragies digestives ainsi que les fractures ouvertes. Les patients souffrant d’autres maux seront, pour leur part, invités à se rendre aux établissements avoisinants ou à se présenter en journée à Saint-Quentin.

Des infirmières seront également toujours à l’entrée de l’hôpital afin d’accueillir les patients et faire le tri.

«Dans le doute, les gens pourront toujours être évalués et auront l’heure juste quant à leur situation. Ce que l’on veut en fait, c’est éviter que nos médecins – déjà très sollicités – passent la nuit debout à voir des cas qui auraient facilement pu attendre au lendemain», poursuit Mme Banville.

Ce n’est pas la première fois que l’urgence de Saint-Quentin est frappée par ce type de mesure. Habituellement par contre, elles sont de plus courtes durées.

«On a préféré y aller avec cette approche – d’avoir un plan pour l’été pour cet établissement – plutôt que des bris de services ici et là durant l’été. De cette façon, on trouve que c’est plus stable», ajoute Mme Banville.

Inquiétudes et compréhension

Maire de Kedgwick, Éric Gagnon a appris cette nouvelle mercredi. Bien qu’il dise comprendre la situation, il admet que la perspective de voir les services d’urgence diminuer l’inquiète.

«On a déjà de la difficulté à arriver en temps normal avec nos soins de santé ici. Et là, on entre en pleine période estivale, en période touristique. Il y a plus de gens sur la route, sur nos rivières, dans nos forêts. Ce n’est pas rassurant», indique-t-il.

Celui-ci rappelle que pour se rendre aux hôpitaux de Campbellton ou Edmundston, sa population doit parcourir plusieurs kilomètres sur la route 17, non clôturée, et où adorent s’aventurer orignaux et autres bêtes sauvages.

À Saint-Quentin, la nouvelle est accueillie avec une certaine résolution.

«On doit faire preuve d’un minimum de compréhension», lance la mairesse de l’endroit, Nicole Somers. Celle-ci soutient avoir vu l’horaire et discuté avec les médecins de son établissement. Elle se dit somme toute soulagée de voir que les soins urgents continueront d’être prodigués à l’hôpital.

«Ils font leur possible, mais ils ne peuvent pas faire de miracles. Du personnel, il n’y en a pas, alors qu’est-ce qu’on fait? Ce n’est vraiment pas la situation idéale, mais j’aime mieux cette option que celle de voir notre urgence être carrément fermée», indique Mme Somers.

Elle soutient par contre que cette situation doit demeurer temporaire

«Je veux bien être compréhensive, mais je ne veux pas que ça devienne une répétition, qu’à chaque manque de médecin on choisisse cette avenue. On doit trouver des solutions à long terme, car ici on a tellement de citoyens qui n’ont pas de médecins de famille et dont l’urgence est la seule option. Ce sont à ces gens que je pense aujourd’hui», dit-elle.