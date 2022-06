Moncton: une adolescente âgée de 16 ans portée disparue

Le Service régional de Codiac de la GRC sollicite l’aide du public pour retrouver une adolescente âgée de 16 ans de Moncton, qui est portée disparue.

Olivia Mullin a été vue pour la dernière fois le 15 juin, vers 22h, près de la rue Hopper, à Moncton. Sa disparition a été signalée à la police un peu plus tard dans la soirée. La police a fait le suivi de plusieurs renseignements pour tenter de la retrouver, mais elle n’y est pas encore parvenue. La police et sa famille s’inquiètent pour elle.

Olivia Mullin mesure environ 5 pi 4 po (162 cm) et pèse environ 170 lb (77 kg). Elle a les cheveux blond‑brunâtre, mi‑longs, et les yeux bruns. On n’a pas de description des vêtements qu’elle portait lors de sa disparition.

Si vous croyez savoir où se trouve Olivia Mullin, veuillez communiquer avec le Service régional de Codiac de la GRC au 506-857-2400