Péninsule Acadienne: des vents de plus en plus forts

Les vents deviennent de plus en plus forts sur le littoral de la Péninsule Acadienne, selon Environnement et Changement climatique Canada. Leur vitesse atteint souvent 100 km/h en hiver, seuil auquel le gouvernement émet un avertissement.

L’augmentation de la force du vent inquiète tellement Dany Dugas, que l’habitant de Grande Anse l’évoque pendant une conversation à propos de sa vie au bord de la route 11. C’est que son foyer se trouve sur les falaises de la baie des Chaleurs, où les courants d’air circulent sans obstacle.

«L’hiver, les vents sont infernaux, raconte le quinquagénaire qui réside dans sa maison actuelle depuis cinq ans. Je n’avais jamais vu ça encore. Il y a eu trois ou quatre jours avec des vents à 100 km/h. Ma cheminée est tombée.»

L’homme originaire de Grande Anse décrit aussi des piétons avançant penchés par les bourrasques, directement sur la chaussée gelée de la route 11, à cause de trottoirs qui seraient mal déneigés. Il affirme avoir vu des enfants dans cette situation.

«C’est extrêmement dangereux», s’alarme-t-il.

La météorologue à Environnement et Changement climatique Canada, Jill Maepea, confirme que la force des vents augmente dans la Péninsule Acadienne.

«Il y a plusieurs facteurs, explique-t-elle. La température de l’eau près des côtes est plus chaude qu’avant. Sa différence avec la température de l’air provoque une instabilité. Il y a aussi plus de tempêtes, certains mois.»

Mme Maepea précise que la saison la plus ébouriffante dans la région est l’hiver, où la vitesse des vents est de 29 km/h en moyenne, mais atteint régulièrement 100 km/h.

«C’est probablement à cause de différences de températures, détaille-t-elle. Une masse d’air arctique entre en interaction avec une masse d’air plus chaude et plus humide. Ça provoque des tempêtes et des vents.»

La saison la moins aérée est l’été, selon la météorologue, même si M. Dugas plaisante sur l’absence de maringouins dans sa cour balayée par une brise de fin de printemps. La vitesse moyenne du vent est de 18 km/h autour de sa maison durant la saison chaude.

Mme Maepea souligne que malgré les moyennes annuelles, certains mois sont moins venteux qu’avant dans la Péninsule Acadienne.

«Il y a probablement plus de vent dans tout le Nouveau-Brunswick, contextualise-t-elle. Ce n’est pas encore certain à cause d’un manque de données, mais les chercheurs surveillent ce sujet. Avant 2010, toute l’Amérique du Nord était moins venteuse, peut-être à cause de cycles climatiques.»

La météorologue avance que le réchauffement climatique peut être une cause de ce changement.