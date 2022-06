Un redécoupage bien accueilli dans Madawaska-Restigouche

La commission électorale de délimitation des circonscriptions électorales fédérales a proposé que les communautés de Grand-Sault, Saint-André et Drummond soient incluses dans Madawaska-Restigouche.

Dans la composition actuelle de la carte électorale fédérale, ces communautés font partie de la circonscription Tobique-Mactaquac qui traverse principalement les comtés de Victoria, York et Carleton.

Pour le maire de la Communauté rurale de Saint-André, Marcel Levesque, ce changement potentiel représente une bonne nouvelle.

«Tobique-Mactaquac, ça se rend très loin et ça fait longtemps que je le dis. Notre député part presque de Fredericton et s’en vient jusqu’à Grand-Sault. Je peux comprendre que c’est difficile de voir tout le monde.»

«En le changeant, je pense que ça va créer un territoire qui a plus de sens pour nous.»

Pour le maire de Grand-Sault, Marcel Deschênes, ce changement aurait dû être fait lors du dernier redécoupage électoral.

«On a reçu de l’information il y a quelques mois par rapport au nouveau découpage et on a envoyé un courriel pour dire que Grand-Sault, Saint-André et Drummond souhaitaient faire partie de Madawaska-Restigouche. On leur a dit que c’est ce que l’on avait demandé la dernière fois, mais que l’on ne nous avait pas mis dedans. On a ajouté que l’on faisait encore la demande.»

Pour sa part, M. Levesque croit que certains dossiers pourraient se développer plus rapidement étant donné que le député de Madawaska-Restigouche pourrait davantage se concentrer sur les communautés de Saint-André, ainsi que ses voisins de Grand-Sault et de Drummond.

Même s’il admet que le français est un point que les trois communautés ont en commun avec le Madawaska et le Restigouche, le maire Levesque ne voit pas le facteur linguistique comme un élément rendant cette transition plus satisfaisante.

«Je suis un gars qui est bien français et qui adore l’Acadie, mais ça ne m’a jamais dérangé d’être dans une circonscription plus anglophone.»

Marcel Levesque juge toutefois que la communauté de Grand-Sault et des environs a assez d’affinités avec les autres régions de la circonscription pour que ce nouveau mariage soit un succès.

«On ne pense peut-être pas tous pareil, mais on a des intérêts et des objectifs communs.»

Au-delà des traits linguistiques similaires, Marcel Deschênes croit, pour sa part, que la région de Grand-Sault a davantage de liens économiques avec les communautés du Madawaska et du Restigouche qu’avec celles plus au sud de sa municipalité.

«On n’a pas grand-chose en commun avec Woodstock ou Perth-Andover, mais on a beaucoup de points communs avec Edmundston. On fait affaire ensemble. On fait partie de la CSR du Nord-Ouest avec les autres municipalités de la région. On est tous dans une même région francophone.»

M. Deschênes soutient qu’il n’a rien contre le reste de la circonscription de Tobique-Mactaquac ni même contre son actuel député Richard Bragdon.

Sans dire qu’il s’agit d’une demande politique, le maire de Grand-Sault est d’avis que le fait de faire partie d’une circonscription fédérale représentée par le parti actuel au pouvoir à Ottawa ne peut pas nuire aux occasions de développement.

«C’est certain que ça va toujours mieux quand tu es sur le “bord” du gouvernement. Ça peut tout changer à la prochaine élection, mais on était déjà à l’autre bout de la circonscription.»

«Même à l’échelle provinciale, on est en meilleure position avec les autres communautés du Nord qui nous ressemblent. Même si on est dans l’opposition, on pousse dans le même sens.»

Bien qu’il s’agisse d’une proposition officielle de la commission, elle fera l’objet d’un processus de consultation publique.

Étrangement, il ne semble pas y en avoir dans les environs de Grand-Sault ni même d’Edmundston. Les séances les plus proches auront lieu le 7 septembre à Woodstock et le 8 septembre à Saint-Quentin. Une audience virtuelle est également prévue le 29 septembre à 19h.