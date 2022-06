12 millions $ pour le traitement des eaux usées à Caraquet, Lamèque et Tracadie

Trois projets d’infrastructures pour le traitement des eaux usées seront mis en place à Caraquet, Lamèque et Tracadie.

Des représentants provinciaux, fédéraux et provinciaux se sont réunis à l’édifice municipal de Tracadie le 17 juin dans le cadre d’une annonce. Parmi eux on retrouvait le député fédéral d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier, le ministre provincial de l’Environnement et du Changement climatique et ministre responsable du développement régional, Gary Crossman, le maire de Tracadie, Denis Losier, la maire adjointe de Caraquet, Louise Blanchard, et le conseiller de Lamèque, Guy Chiasson.

Serge Cormier a annoncé que des améliorations aux infrastructures de traitement des eaux usées seraient apportées dans les trois municipalités. Le tout sera financé par les trois pouvoirs gouvernementaux pour un total de près de 12 millions $.

À Caraquet, c’est le système d’épuration de la rue Landry qui sera remis en état, ce qui comprend un nouveau système d’aération plus écologique. À Lamèque, c’est le système des eaux usées, vieux de 50 ans, qui sera amélioré. Tandis qu’à Tracadie, le financement permettra le remplacement des conduits d’égouts et d’eaux pluviales sur la rue Principale, un projet de longue date du maire Losier.

Le gouvernement provincial financera les projets respectifs pour 1,1 million $, 1,7 million $ et 1,3 million $. Quant au gouvernement fédéral, l’investissement sera de 4,5 millions $. Les municipalités fourniront quant à elles plus de 2,9 millions $ pour ces projets.

Pour le député Serge Cormier, ces travaux sont importants pour le développement économique et le milieu de vie de la région. «Ça crée ce boom économique dont on a tellement besoin dans la région, affirme-t-il. Même si ce ne sont pas des projets tape-à-l’oeil, c’est important pour les résidents d’avoir des services d’eau et d’aqueducs de qualité pour faire en sorte d’avoir une bonne qualité de vie.»

Pour Gary Crossman, ces investissements sont primordiaux pour les municipalités. «Il est essentiel d’avoir une infrastructure fiable pour renforcer les collectivités», ajoute-t-il.

Les représentants des municipalités sont eux aussi très enthousiastes envers les projets.

Le député Cormier et le ministre Crossman ont annoncé d’autres projets liés au traitement des eaux dans la région de Bathurst. Le député Cormier a aussi dévoilé qu’il travaillera sur d’autres projets communautaires au cours de l’été.