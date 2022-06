Deux Acadiens du Restigouche tentent la traversée du Canada

Deux jeunes cyclistes du Restigouche, Nathaniel Borris et Mathieu Fortin, ont entrepris mercredi un ambitieux projet, soit celui de parcourir le Canada d’un océan à l’autre à vélo.

«On va tremper les roues de nos vélos dans l’océan pacifique pour souligner le départ de notre aventure et faire la même chose dans l’océan atlantique quand elle sera terminée. C’est un classique.»

C’est avec un enthousiasme assumé que Nathaniel Borris s’apprête à donner le coup d’envoi de l’aventure de sa vie. Originaire de Val-d’Amour, il a entrepris mercredi la traversée du pays à vélo. Pour ce faire, il sera accompagné de son bon ami, Mathieu Fortin de Saint-Quentin. Tous les deux fraîchement diplômés de l’Université de Moncton en Travail social, ils ont tout un défi devant eux.

Les cyclistes ont atterri à Vancouver mardi en fin d’après-midi. C’est en effet à partir de l’Ouest du pays qu’ils ont décidé d’enfourcher leur monture et entreprendre leur périple à vélo jusqu’à Terre-Neuve, une randonnée estimée entre 7500 et 8000 km.

«Je fais beaucoup de vélo et depuis longtemps. Quand la COVID-19 a frappé, j’ai voulu me lancer un défi personnel, et c’est à ce moment que je suis tombé sur des sites où les gens documentaient leur traversée du Canada. L’idée m’a plu sur le champ», raconte Nathaniel.

Le plan? Les deux hommes ont comme objectif de parcourir – dans la mesure du possible – entre 100 et 150 kilomètres quotidiennement. Bien entendu, cette distance tiendra compte des éléments.

«C’est certain que le vent peut nous ralentir, et on ne va pas mettre notre vie en danger inutilement s’il pleut en quantité. La beauté de ce voyage, c’est que nous ne sommes pas pressés. Ce n’est pas une course, mais bien une aventure dans laquelle on se lance avant tout pour le plaisir», souligne Nathaniel.

À la fin de leur journée, ceux-ci prévoient faire du camping, dormir sous la tente, ou encore squatter chez des connaissances le long du trajet.

«On ne va pas dormir dans les motels en permanence, ce serait beaucoup trop dispendieux. Mais on pense se payer ce petit luxe une fois ou deux par semaine, question de bien se reposer, pour avoir un endroit pour faire notre lavage ou simplement si la température est juste trop mauvaise», explique Nathaniel.

Mathieu pour sa part a fait beaucoup moins de vélo que son comparse. Néanmoins, il s’y est mis plus activement au cours des derniers mois en prévision de cette traversée. Quoique moins entraîné, il n’anticipe pas de problèmes majeurs.

«Je suis en bonne santé, j’ai toujours été très actif et je suis prêt pour ce défi», témoigne-t-il, précisant que le stress n’est pas au rendez-vous.

«On vient tous les deux de recevoir notre diplôme, on n’a pas encore d’emploi et on est en pleine forme. Il n’y a pas de meilleur moment pour faire un voyage de ce genre-là, le timing est idéal et j’ai vraiment hâte», renchérit-il.

Si tout va bien, ils prévoient atteindre leur objectif vers la mi-août.

Les deux amis ont néanmoins conscience que l’aventure dans laquelle ils s’embarquent n’est pas sans risque. À preuve, ils ont pris connaissance de l’incident du cycliste Stéphane Boudreau publié plus tôt cette semaine dans nos pages. Celui-ci effectuait une traversée similaire lorsqu’il a été heurté par un véhicule sur la route 17 non loin de North Bay en Ontario.

«On a lu cela et oui, ça apporte un petit élément de stress. Toutefois, il ne faut pas s’arrêter à cela. On va faire notre part et faire preuve de prudence», soulève Nathaniel.

Mathieu Fortin et Nathaniel Borris sont partis à vélo de Vancouver mercredi. Avant de partir, ils ont mouillé leur monture dans l’océan Pacifique. – Gracieuseté

Armée et santé mentale

Bien qu’il s’agisse d’un défi personnel, les deux jeunes hommes ont néanmoins décidé d’y rattacher une cause.

Outre leur passion pour le vélo, Nathaniel et Mathieu partagent en effet un autre intérêt en commun: les forces armées canadiennes. Depuis 2016, Nathaniel est soldat réserviste d’infanterie au sein du régiment Northshore de la 37e brigade des Forces armées canadiennes. Mathieu a également été cadet pendant plusieurs années.

Ceux-ci ont donc décidé de se servir de leur aventure pour amasser des fonds pour la cause de la santé mentale des soldats canadiens.

«La santé mentale de nos soldats de retour au pays, c’est une cause qui nous tient énormément à cœur à tous les deux. Malheureusement, on n’en parle que très peu dans notre société alors on a pensé bon d’ajouter cet aspect plus sérieux à notre aventure. On veut aider à briser ce stigma», explique Nathaniel.

Ceux-ci se sont fixé comme objectif de récolter 1000$. L’argent sera versé à la fondation True Patriot Love, organisme de bienfaisance qui se consacre à soutenir les militaires canadiens en période de transition, de retour de déploiement ou qui réintègrent la vie civile.

Leur campagne est hébergée sur le site Go Fund Me (mots clés Roulons pour les vétérans).