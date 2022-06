Pertes d’emplois chez HEXO: entre inquiétudes, déceptions… et opportunités

«C’est malheureux pour la région, car on comptait beaucoup sur cette entreprise pour poursuivre notre croissance.»

Président de la Chambre de commerce régional de Campbellton, Luc Couturier est le premier à déplorer la rationalisation en cours à l’usine de cannabis d’Atholville.

On se souviendra que plus tôt cette semaine, faisant face à des problèmes récurrents de liquidité, son propriétaire (HEXO) a mis à pied 142 employés à son usine restigouchoise.

Comme plusieurs, Luc Couturier avait de grands espoirs envers l’usine d’Atholville qui, dès le départ, avait fait miroiter le nombre de 500 emplois. Aujourd’hui, il n’en reste plus qu’une centaine, soit le quart du maximum atteint.

«On parle de bons salaires avec de bons bénéfices, ces gens participaient à l’économie du coin. C’est l’un des risques qui vient avec les gros employeurs dans les régions, quand ça va mal pour eux, tout le monde le ressent», explique M. Couturier.

Celui-ci concède qu’il y a toujours une incertitude qui plane concernant le sort de l’usine et des emplois restants qui y sont rattachés. Qu’à cela ne tienne, la lecture de la situation du président de la Chambre de commerce n’est pas entièrement noire. Il voit en effet dans cette mise à pied une opportunité pour les entreprises de la région en quête de main-d’œuvre.

«Il y a beaucoup d’entreprises dans la région qui recherche des employés, certaines depuis plusieurs mois, plusieurs années même. Il y a donc de bons emplois disponibles et qui payent bien au Restigouche», souligne l’homme d’affaires.

Loin de vouloir minimiser la perte des emplois d’HEXO, M. Couturier estime toutefois qu’un constat s’impose. Il est clair à ses yeux que l’arrivée de Zenabis (HEXO) il y a quelques années a drainé le secteur de l’emploi au Restigouche, ce qui a rendu la tâche beaucoup plus difficile pour les entreprises qui recherchaient déjà une main-d’œuvre.

«Les domaines de la restauration, de la vente au détail et de la construction y ont goûté. Quand 300 à 400 personnes partent du jour au lendemain travailler chez un même employeur, ça laisse des traces ailleurs. Ce ne sont pas – pour la très grande majorité des cas – des gens d’ailleurs qui sont venus s’établir dans la région pour travailler. C’était des gens d’ici qui ont pris ces emplois», explique-t-il.

À l’heure où plusieurs entreprises songent à se tourner vers l’immigration pour pourvoir leurs postes vacants, M. Couturier leur suggère de réfléchir à la question.

«Ce serait peut-être plus avantageux d’offrir un peu plus aux gens d’ici – qui sont déjà installés – plutôt que de passer par le processus d’immigration souvent long, coûteux et dans un contexte de pénurie de logements», dit-il.

Pour M. Couturier, cette mise à pied pourrait également être l’occasion pour certains de revoir leur plan de carrière.

«On sait qu’il manque beaucoup de personnel en santé par exemple, comme des préposés aux bénéficiaires, des infirmières auxiliaires, et des aides de toutes sortes. Quelques cours et ce sont des emplois pratiquement garantis. Plusieurs entreprises offrent même de la formation sur place, chez elle», dit-il.

Qu’à cela ne tienne, et en dépit du fait qu’HEXO a le potentiel d’aspirer beaucoup d’employés aux entreprises de la région, M. Couturier espère que la situation actuelle ne sera que passagère et que l’usine d’Atholville regagnera ses emplois perdus.

«On est quand même très chanceux d’avoir un tel employeur dans le secteur, et ce qui me rassure, c’est que les infrastructures de l’usine sont à la fine pointe de la technologie. L’usine livrait la marchandise, elle était rentable et son produit était de qualité. Donc rien n’est définitif. On va souhaiter que les choses redécollent et qu’on puisse réembaucher sous peu», souligne-t-il.

Programme sur pause

Offert depuis 2018 au Collège communautaire de Campbellton, le programme de Culture du cannabis fera relâche pour l’année 2022-2023 en raison des turbulences qui frappent cette industrie au pays.

Un groupe d’étudiants a entrepris cette formation à Campbellton en février. Le programme étant d’une durée de vingt semaines, ceux-ci devraient recevoir leur diplôme sous peu. Selon toute vraisemblance, ils seront les derniers à le faire avant au moins un an.

Une refonte du programme Culture du cannabis est en effet prévue au CCNB. La décision a été prise en avril, avant l’annonce de la fermeture d’HEXO. Elle se base notamment sur une baisse de l’intérêt envers le programme les deux dernières années.

«Le programme a été mis en pause pour l’année collégiale 2022-2023 afin de réaliser cette refonte. Durant la prochaine année, le CCNB va notamment consulter l’industrie afin d’évaluer les besoins», explique Gérald Losier, doyen de l’École des Pêches et des Ressources naturelles du CCNB.