Retour du petit café du quai à Pointe-du-Chêne

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

De nouveaux propriétaires ouvriront les portes du Wharf Cafe le 25 juin au quai de Pointe-du-Chêne.

Carol-Ann MacDonald et son fiancé Jeremy Rolle ont décidé de prendre en main la destinée du casse-croûte situé sur le quai. Ils prennent ainsi le relais des anciens propriétaires qui avaient établi ce service il y a quelques années.

Les deux jeunes entrepreneurs âgés de 25 et 26 ans savent dans quoi ils s’embarquent. Ils connaissent très bien le petit commerce.

«On a aidé les propriétaires l’année dernière pendant tout l’été. À la fin de l’été, ils nous ont proposé d’acheter le café», explique Jeremy Rolle.

Beaucoup de monde fréquente le quai de Pointe-du-Chêne au cours de la belle saison, pour être tout près de la mer, admirer la nature et voir les bateaux de près.

«Les gens nous ont déjà vu sur le quai au café. Cette année, on y sera encore en tant que propriétaires», illustre le jeune Français d’origine.

À compter du 25 juin, le Wharf Cafe sera ouvert tous les jours de 8h à 14h.

«Principalement, ce que l’on va offrir à nos clients, ça va être du café, du thé, des lattés, des smoothies. On va aussi offrir à manger: des crêpes, des gaufres. Cette année, on fait des grilled cheese. On offre beaucoup d’options végétariennes pour que tout le monde se sente le bienvenu», raconte Jeremy Rolle.

«Les anciens propriétaires sont nos voisins. Donc, on leur a proposé de les aider. En travaillant avec eux, on est vraiment tombés en amour avec la place», informe le nouveau copropriétaire.

«À côté de ça, Carol-Ann est une diététiste. Donc, c’était son rêve de posséder un café. C’était la parfaite opportunité pour nous», affirme Jeremy Rolle.

Il souhaite qu’avec la pandémie qui s’estompe, les visiteurs seront plus nombreux à Shediac, et plus particulièrement au quai de Pointe-du-Chêne.

Le Wharf Cafe offre un service au comptoir. Les visiteurs ont accès à une terrasse extérieure.

«Je pense qu’une cinquantaine de personnes peuvent s’asseoir et contempler la vue du quai en dégustant un bon café», indique le copropriétaire.

Le café du quai restera ouvert jusqu’au 5 septembre.