9000 permis d’armes à feu pour 100 000 habitants au N.-B. en 2020

Au Nouveau-Brunswick ce sont les carabines et les fusils de chasse qui sont les plus utilisés dans les crimes violents, soit dans 40% des cas. Les armes de poing (pistolets) sont utilisées dans 30% des cas. Le reste des situations implique surtout des armes à feu telles que les pistolets de départ (qui servent en athlétisme, par exemple), etc. - Archives