L’effet du prix de l’essence se fait déjà sentir dans les budgets municipaux

La hausse constante du prix de l’essence fait en sorte que plusieurs budgets alloués au ravitaillement de la flotte des véhicules des municipalités du Nouveau-Brunswick ont déjà été atteints ou sont sur le point de l’être.

Nous n’en sommes pourtant qu’à la moitié de l’année, mais l’augmentation fulgurante du prix des carburants depuis le début de l’année devra sûrement forcer les municipalités à faire certains choix, dont le report de certains projets, afin de respecter leurs budgets.

Le prix maximum de l’essence ordinaire a été fixé, en date du 16 juin, à 2,196$/litre. À pareille date l’an dernier, il était à 1,349$/litre. Depuis le début de l’année, il a grimpé de près de 74 cents/litre.

À Grand-Sault, on possède un budget d’environ 170 000$ pour l’essence de ses véhicules municipaux. Après six mois, on a déjà dépensé plus de 110 000$.

«À chaque semaine qui passe, l’essence augmente. Quand on se fait un budget, en octobre/novembre, on le fait avec le prix courant à ce moment-là, mais depuis ce temps-là, il a pratiquement doublé», a affirmé le maire de Grand-Sault, Marcel Deschênes.

«Il serait facile de dire que l’on stationne notre flotte de véhicules, parce que le prix de l’essence est élevé, mais ce n’est pas comme ça que ça marche. On a besoin de nos camions pour faire de l’ouvrage. On ne peut pas tout arrêter.»

Selon M. Deschênes, les premiers effets se sont fait sentir au cours des derniers mois d’hiver. L’utilisation des chasse-neige a été significative.

À Bathurst, les dépenses en essence ont déjà dépassé celles de l’an dernier. En 2021, le budget était de 180 000$. Une somme de 184 000$ a déjà été utilisée depuis le début de 2022.

«On parle strictement de l’utilisation de l’essence dans nos véhicules. On ne fait même pas référence aux prix qui augmentent pour les autres éléments comme le pavé et les matériaux que l’on reçoit. Il y aura certainement un impact sur l’approvisionnement de certains éléments que l’on reçoit», a précisé le directeur des communications de la municipalité, Luc Foulem.

À Edmundston, on dit avoir prévu une augmentation possible du coût de l’essence lors de l’élaboration du plus récent budget l’automne dernier. Celui-ci est donc passé de 500 000$ à près de 600 000$.

Le directeur général de la ville, Marc Michaud, avoue toutefois que le prix de l’essence a augmenté de façon plus significative que prévu, ce qui fait en sorte qu’à la fin du mois de mai, Edmundston a dépassé son budget de 115 000$ par rapport à ce qui avait été prévu en cette période de l’année.

«On ne parle pas ici du budget total, mais du niveau où nous devrions être après cinq mois (…) On a beaucoup plus de dépenses en carburant dans les quatre premiers de l’année que le reste de l’année», a tenu à préciser M. Michaud.

Comme d’autres municipalités, Edmundston a des budgets prévus pour l’utilisation de l’essence ordinaire et le diesel. Contrairement à la plupart des municipalités, par contre, le budget est réparti en trois secteurs, soit les opérations générales, l’eau et les égouts, ainsi que l’énergie.

«C’est un montant considérable, mais on croit que c’est quelque chose que l’on peut rattraper pendant l’année. On va prioriser des projets qui passent par le budget d’opération. On a déjà quelques plans d’action pour absorber cette augmentation», assure Marc Michaud.

Effets pervers

Yvon Godin est aussi bien placé pour parler des effets pervers de la hausse du prix de l’essence sur les finances municipales. Il porte les chapeaux de maire du village de Bertrand et de président de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick.

Même s’il avoue ne pas avoir eu de communications concrètes à ce sujet, avec ses membres, il sait très bien ce que ses confrères et consoeurs ont comme défis actuellement.

«Je n’ai même pas besoin de les consulter, c’est de même partout.»

Pour le moment, l’AFMNB n’a pas engagé de démarches auprès des gouvernements concernant une possible aide financière aux municipalités. Selon M. Godin, le sujet sera sans doute abordé lors d’une rencontre prévue, la semaine prochaine, avec le ministre des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick, Daniel Allain.

Étant lui-même maire d’une municipalité, il entrevoit déjà des défis du côté de certaines entreprises, comme celles qui assurent le déneigement du territoire.

«Ils ont des contrats avec nous, mais ils ne voient pas de quelle manière ils pourront s’en sortir s’ils n’ont pas une aide financière. Ce sera un défi grandissant pour les municipalités concernant les contrats avec les fournisseurs de services.»

«Si on ne les aide pas un peu, ils vont être mal pris, alors il faut s’attendre à ce que les municipalités fassent des déficits cette année de ce côté (…) C’est à souhaiter que le prix de l’essence soit plus bas lorsque viendra le temps de s’asseoir avec nos entrepreneurs en déneigement cet automne.»

Choix difficiles

Les représentants municipaux interrogés sont tous d’accord pour dire que si la tendance se maintient, il y aura des choix difficiles à faire au cours des prochains mois.

«On n’est pas encore rendu à un point où nous devons nous mettre des bâtons dans les roues. Ça fait deux ans que l’on tourne au ralenti alors on veut aller de l’avant avec des projets, mais on a seulement tant d’argent à investir», a mentionné Marcel Deschênes.

«Il y a des municipalités qui ont peut-être des réserves pour pallier le déficit, mais ce ne sont pas toutes les municipalités qui sont dans cette situation. Dans notre cas, on réussit à réaliser des projets avec l’aide du gouvernement, mais il faut diviser les coûts de sorte que ça fonctionne pour tout le monde», a dit Yvon Godin.

On souhaite évidemment que le prix de l’essence cesse de grimper comme il le fait actuellement et que certains éléments soient de leur côté, comme Dame nature par exemple.

«On a passé les mois de janvier à avril avec la neige, mais il reste encore novembre et décembre (…) S’il y a une chose que l’on ne contrôle pas, c’est la température. On a eu des hivers calmes, comme des hivers qui ont débordé. Il faut toujours s’organiser pour avoir une marge de manœuvre pour absorber une augmentation», a expliqué Luc Foulem.

«Ce n’est pas une science exacte la répartition des coûts liés à l’essence. Notre courbe d’essence est surtout associée aux opérations hivernales. Nos budgets sont plus saisonniers que mensuels. Les déneigeuses sont évidemment mises à profit lorsqu’il neige alors que les camions du secteur d’Énergie Edmundston sont plus utilisés l’été», a indiqué Marc Michaud.