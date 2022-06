Une future vétérinaire du Restigouche s’exerce en Afrique

Caresser un jeune tigre, écorner des rhinocéros, guider des girafes… Une future vétérinaire du Restigouche vient d’avoir un aperçu hors du commun de son métier.

Originaire de Saint-Quentin, Carolanne Martel a grandi sur une femme. Les animaux, petits et gros, ont longtemps fait partie de son quotidien. Ils le feront d’ailleurs toujours puisqu’elle vient de terminer sa première de quatre années en médecine vétérinaire au Collège vétérinaire de l’Atlantique, institution faisant partie de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard.

La jeune restigouchoise a vécu toute une expérience au cours des dernières semaines. Elle revient tout juste d’un périple de trois semaines en Afrique du Sud. Son séjour là-bas était en lien avec le programme EcoLife – Vets In The Wild. L’idée derrière celui-ci est d’offrir aux participants l’occasion d’en apprendre davantage sur la médecine vétérinaire destinée aux animaux exotiques, sur leur conservation ainsi que sur les écosystèmes de ce pays d’Afrique.

Cette expédition, Carolanne l’attendait de pied ferme. En fait, elle devait l’effectuer il y a deux ans, mais la pandémie de la COVID-19 a contrecarré ses plans.

«Mon objectif était vraiment d’en apprendre davantage sur les animaux d’Afrique et goûter à différents aspects de la médecine vétérinaire», explique Carolanne.

Cet été par exemple, elle travaille au Service vétérinaire du Nouveau-Brunswick, ce qui l’amène à côtoyer beaucoup d’animaux de ferme. L’an dernier, elle travaillait dans une clinique vétérinaire pour petits animaux.

«On s’entend qu’en Afrique, ce sont des animaux complètement différents auquel on est confronté, et ça m’intriguait énormément», souligne-t-elle.

Si celle-ci voulait être dépaysée, elle a été servie.

Carolanne Martel en compagnie d’une antilope lors de son voyage en Afrique du Sud. – Gracieuseté Tirer une girafe à l’aide d’un licou fut définitivement l’une des expériences marquantes du périple de Carolanne Martel. – Gracieuseté Carolanne Martel alors qu’elle nourrit un jeune rhinocéros dans un orphelinat d’Afrique du Sud. – Gracieuseté

De son propre aveu, elle pourrait parler de son périple pendant des heures tellement il a été marquant. Parmi les faits saillants, elle raconte avoir œuvré dans un orphelinat de rhinocéros. Là-bas, elle a participé à retirer les cornes de ces mastodontes, celles-ci étant très prisées des braconniers.

«C’est un gros problème en Afrique du Sud, mais aussi sur le continent africain en entier, car les rhinocéros sont en voie d’extinction. En enlevant leur corne, on évite qu’ils soient pourchassés et tués», raconte-t-elle.

Carolanne a également participé à la relocalisation d’animaux, comme des antilopes et des girafes.

«Voir ces animaux en personne, dans leur habitat, et avoir la chance d’intervenir auprès d’eux, c’est l’expérience d’une vie. Je ne connais pas beaucoup de gens qui ont fait marcher une girafe avec un licou, donné du lait à un jeune rhinocéros ou flatté un petit tigre. Le feeling incroyable», avoue-t-elle.

Dans l’avenir, Carolanne espère travailler comme vétérinaire en clinique, auprès de bêtes plus communes que ces animaux sauvages.

«Ces animaux sont impressionnants et c’est extraordinaire de pouvoir les côtoyer. Ce qui est moins intéressant toutefois, c’est que, puisqu’ils sont sauvages et souvent énormes, on ne peut travailler sur eux alors qu’ils sont sous sédation. Cela dit, j’ai adoré mon expérience et je ne ferme aucunement la porte à y retourner, ne serait-ce que pour le plaisir», dit-elle.