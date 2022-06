Une résidence de Sainte-Rose a été la proie des flammes

Une famille de trois personnes a été jetée à la rue à la suite d’un incendie survenu en début de week-end à Sainte-Rose, une communauté située à mi-chemin entre Caraquet et Tracadie.

Selon la Croix-Rouge canadienne, l’incendie a pris naissance vers 1h du matin samedi dans la résidence qui se trouve sur la route 355.

Des bénévoles de l’organisme humanitaire ont apporté de l’aide au couple et à l’adolescent qui occupaient les lieux incendiés en leur permettant de se loger d’urgence et en effectuant des achats comme des vêtements et de la nourriture.

Personne n’a été blessé lors de l’incendie, a également fait savoir la Croix-Rouge.