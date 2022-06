L’histoire de Caraquet racontée à travers son église

Les citoyens de Caraquet pourront se réunir chaque semaine pour en apprendre plus sur leur église cet été.

Caraquet organise du 6 juillet au 17 août les Rendez-vous d’histoire de la saison estivale, des conférences se déroulant à l’église Saint-Pierre-aux-Liens située dans le centre-ville. Animé par l’historien Clarence LeBreton, il racontera chaque semaine l’histoire du bâtiment, son architecture et la richesse de son contenu. Il en profitera pour parler de l’histoire de la ville.

Cette initiative s’inscrit dans le projet des Rendez-vous d’histoire, créé par la ville de Caraquet et supervisé par Aline Landry, agente du patrimoine et gestionnaire des arrêtés municipaux. Chaque mois, un historien comme Clarence LeBreton ou le maire Bernard Thériault raconte une partie de l’histoire de la ville.

Ce sera la première fois que la rencontre se tiendra de façon hebdomadaire, une occasion spéciale pour la saison estivale.

Clarence LeBreton est très enthousiaste de partager ses connaissances aux citoyens, mais aussi possiblement à des visiteurs.

«Caraquet a une histoire très riche, dit-il. On ne se dit pas capitale culturelle de l’Acadie pour rien. On a tout intérêt à la faire connaître aux générations et aux visiteurs. C’est ça qui est important.»

Il affirme aussi que c’est grâce à la fierté de la municipalité envers son patrimoine que ce genre d’évènement est possible.

«C’est ça qui est intéressant. C’est d’avoir cette volonté de la Ville de Caraquet de s’assurer que l’on est conscient de notre patrimoine, de le faire connaître et qu’on l’apprécie.»

À quelques occasions, un court concert d’orgue joué par des artistes acadiens aura lieu avant les exposés pour mettre en valeur l’instrument de l’église à l’histoire prestigieuse.

L’événement se tiendra tous les mercredis du 6 juillet au 17 août. Il sera gratuit et disponible pour les personnes de tous âges. Les précédents Rendez-vous d’histoire sont disponibles sur le site de la Ville de Caraquet et sur YouTube.