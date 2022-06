Double victoire pour les progressistes-conservateurs à Miramichi

Les progressistes-conservateurs de Blaine Higgs ont remporté deux victoires dans les élections partielles de la région de Miramichi lundi soir. Ils ont fait élire leurs candidats Réjean Savoie et Mike Dawson avec plusieurs centaines de voix d’avance.

Réjean Savoie a remporté la victoire dans la circonscription de Baie-de-Miramichi-Neguac.

«Je suis bien content de mon élection, c’est sûr que comme seul francophone dans le Nord, peut-être que ça ajoute quelque chose. Mais en premier lieu, j’ai été élu pour représenter les gens de ma circonscription», dit Réjean Savoie.

Il s’agit d’un retour à l’Assemblée législative pour M. Savoie, qui a siégé sous Bernard Lord de 1999 à 2003.

Il est le deuxième francophone à rejoindre les rangs des progressistes-conservateurs de Blaine Higgs.

Le premier ministre était sur place pour féliciter ses nouveaux députés élus lundi soir.

Il estime que les gens ont confiance envers son parti, malgré un récent sondage qui plaçait le premier ministre du N.-B. à un très faible taux de popularité de 33%.

«Ce sont ces sondages-ci qui comptent, quand les gens votent dans une élection. Et c’est un sentiment formidable. Je pense que le fait d’avoir remporté les deux circonscriptions, et de les avoir gagnées de façon convaincante, en dit long sur le message de notre parti et de notre gouvernement», dit le premier ministre.

Réjean Savoie a récolté 533 voix de plus que son adversaire, le libéral Shawn Wood.

Les autres candidats étaient Chad Duplessie, du Parti vert; Tom l’Huillier, de la People’s Alliance, et de Richard «Hoss» Sutherland, un candidat indépendant.

Le progressiste-conservateur Mike Dawson avait une avance encore plus convaincante dans Miramichi-Sud-Ouest-Baie-du-Vin. Il a obtenu 805 voix de plus que la libérale Hannah Fulton Johnston. Les autres candidats, Larry Lynch de la People’s Alliance et Julie Guillemet-Ackerman du Parti vert, ont récolté quelques centaines de votes.

Roger Melanson, chef par intérim du Parti libéral, affirme que son parti avait présenté deux candidats solides. Il estime qu’il est trop tôt pour analyser les chances des libéraux pour la prochaine élection provinciale en fonction de ces deux défaites dans Miramichi.

Il se dit déçu du taux de participation, qui se situait à environ 43% dans les deux circonscriptions.

«Avec 43% des électeurs qui exercent leur droit de vote, c’est sûr que ça a eu une conséquence, c’est décevant, mais on ne peut pas faire une analyse en vue d’une élection en 2024. On peut certainement faire une analyse sur l’état de la politique quand on voit que seulement 42-43% des gens expriment leur droit de vote. C’est préoccupant.»

Le politologue Tom Bateman, de l’Université Saint-Thomas, affirme que les électeurs ont tendance à voter contre le gouvernement au pouvoir lors d’élections partielles, mais que le parti de Blaine Higgs a réussi à renverser la vapeur.

«Les progressistes-conservateurs ont réussi à décrocher un député francophone. C’est une très bonne nouvelle pour eux. Ils augmentent leur majorité, et ils semblent avoir neutralisé la People’s Alliance, parce que les résultats des deux candidats de l’Alliance sont bien loin derrière ceux des conservateurs.»

Il estime aussi que les libéraux ont perdu des plumes avec leur défaite dans Baie-de-Miramichi-Neguac.

«Je dirais que l’effort de reconstitution du parti pour les libéraux sera peut-être plus difficile après la soirée de lundi qu’il ne l’était avant.»

Les élections partielles visaient à pourvoir les postes qui ont été laissés vacants lorsque deux membres de l’Assemblée législative ont démissionné pour se présenter aux dernières élections fédérales.

À la suite de ces résultats, les progressistes-conservateurs comptent 30 des 49 sièges de l’Assemblée législative, tandis que les libéraux en ont 16 et les verts en ont trois.