Trois immeubles de 15 étages au bord de la Petitcodiac

La construction d’un nouveau complexe résidentiel de luxe va bon train au centre-ville de Moncton.

Ses trois tours, nommées Three Sisters (Trois Soeurs), viendront s’ajouter l’une après l’autre au paysage de la ville.

Le complexe, évalué à 108 millions $, sera bâti en trois phases successives. Le premier immeuble de 15 étages devrait être terminé en septembre 2023, mais une liste de réservation est déjà ouverte.

Les équipes de constructions travaillent actuellement sur la structure du 11e étage, au coin des rues Record et Foundry, sur la parcelle adjacente à celle de la compagnie d’assurance the Co-operators, et bordant le boulevard Assomption.

Le promoteur à l’origine du projet, Lafford Realty Inc., prévoit pour le moment achever la seconde tour en 2025 et la troisième en 2027.

Chacune comprendra 152 appartements d’une, deux ou trois chambres d’une superficie comprise entre 65 et 280 mètres carrés. À cela s’ajouteront des locaux commerciaux et de vente au détail au rez-de-chaussée ainsi qu’un stationnement souterrain.

Ces unités s’adressent à une clientèle aisée: le prix du loyer varie de 1285$ pour un appartement muni d’une chambre à 3515 $ pour un appartement-terrasse haute de gamme comprenant trois chambres et un bain tourbillon.

Le projet, qui répond à l’objectif de la municipalité de densifier son centre-ville, a reçu le feu vert du conseil au printemps 2021 et obtenu des subventions municipales totalisant 3 millions $. Au total, 430 places de stationnement souterrain et 456 nouveaux appartements s’ajouteront au marché locatif.

Le terrain était auparavant vacant. En 2019, les élus de la ville avaient voté contre le projet d’y bâtir un espace de stationnement de 365 places destiné aux employés de la société Croix-Bleue Medavie.