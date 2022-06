Une mère du Restigouche frappe un orignal en se rendant à l’accouchement de sa fille

«Ç’aurait pu être ma fille dans cet accident!»

Amanda Johnson est toujours sous le choc. Au moment où sa fille se trouvait au département d’obstétrique, elle arrivait à celui de l’urgence, résultat d’une collision avec un orignal.

La collision est survenue sur la route 11 au beau milieu de la nuit de samedi. La résidente de Campbellton était alors en chemin pour assister à l’accouchement de sa fille à l’Hôpital régional Chaleur de Bathurst.

En raison d’un manque de ressources, le Réseau de santé Vitalité a fermé en avril 2020 son service d’obstétrique à l’Hôpital régional de Campbellton. Depuis, les futures mères de cette région doivent se rendre à l’hôpital de Bathurst pour accoucher.

Le téléphone a sonné vers 2h30 dans la nuit de samedi. Mallory, la fille de Mme Johnson, se trouvait alors à quelques minutes de l’hôpital de Bathurst. Après trois fausses alertes plus tôt dans la semaine – qui ont aussi nécessité un déplacement à Bathurst -, le moment de l’accouchement était cette fois bel et bien arrivé.

«J’ai voulu prendre mon véhicule, mais mon conjoint m’a dit que ce serait peut-être plus prudent de prendre son camion, justement en raison de la présence d’orignaux dans ce secteur. J’ai hésité un instant à cause du prix de l’essence, mais visiblement j’ai pris le bon choix», relate-t-elle en entrevue.

L’accident est survenu vers 3h35 dans la nuit de samedi sur la route 11, tout juste avant la sortie Lorne/Nash Creek. Cette portion de la route 11 n’est pas clôturée.

«Je roulais tranquillement, justement parce que j’étais nerveuse. On sait tous à quel point il y a beaucoup d’orignaux dans ce secteur. Et tout à coup, il y en a un qui est sorti de nulle part et qui a couru devant moi. Je n’ai pas eu le temps de réagir», raconte Mme Johnson.

L’impact a été brutal.

Les coussins gonflables se sont immédiatement déployés. Secouée, l’occupante n’a toutefois pas été blessée grièvement. Quelques ecchymoses et raideurs en raison de la ceinture de sécurité et des coussins gonflables, des douleurs aux mains en raison du volant… Mais surtout une bonne frousse.

Ironiquement, le premier véhicule arrivé sur place après l’accident est celui des parents de son beau-fils qui se dirigeaient également vers l’hôpital pour l’accouchement. Les ambulanciers et les policiers se sont aussi pointés sur la scène. Le trafic routier a été perturbé pendant une bonne heure.

Pour ce qui est du véhicule, il est hors d’usage, fort probablement une perte totale.

Heureusement, toute cette mésaventure se termine sur une bonne note. L’accouchement a eu lieu et tout le monde se porte bien. Après sa sortie de l’urgence, Mme Johnson a pu prendre dans ses bras sa fille, mais également le petit dernier de la famille, son petit-fils Maddox.

Clôtures réclamées

Bien que le dénouement de cet incident soit heureux, il aurait toutefois très bien pu se transformer en tragédie. Mme Johnson le sait, et c’est pourquoi elle demande aujourd’hui à la province d’agir afin de corriger la situation. Selon elle, deux options s’imposent: soit on procède à la remise en place des services hospitaliers perdus, soit on s’active à sécuriser cette route une fois pour toutes.

«Ce n’est pas la première fois que des accidents surviennent avec des animaux sauvages dans ce secteur, et ça va continuer aussi longtemps qu’on ne fait rien. Il y a des orignaux, des chevreuils, des ours… toutes sortes d’affaires qui se jettent devant ton véhicule», indique-t-elle.

Elle déplore que la prochaine fois, ce pourrait être une jeune femme enceinte qui soit impliquée dans une telle collision.

«Ce serait épouvantable si ça se produisait, car on ne décide pas quand c’est le temps d’accoucher, le jour ou la nuit. En fait, une heure plus tard et ç’aurait pu être ma fille qui se trouve sur la route et qui frappe cet orignal. Et elle n’a qu’un petit véhicule, pas un camion. Les conséquences auraient pu être graves. Elle aurait pu être gravement blessée et perdre son bébé», souligne Mme Johnson.

Idéalement, celle-ci souhaiterait que l’on remette en place le service d’obstétriques à Campbellton ainsi que les autres services de santé autrefois disponibles dans la région. Outre les accouchements, la population est de plus en plus dirigée vers la région Chaleur pour la livraison de services de santé.

Ne conduisez pas la nuit

Ces requêtes, Mme Johnson n’est pas la seule à les faire.

Présidente du Club des aînés Notre-Dame-des-Neiges de Campbellton, Colette Loire n’a pas caché sa colère lorsque mis au courant de ce nouvel accident dans le corridor Campbellton- Bathurst.

«C’est épouvantable, bien que malheureusement ce ne soit pas surprenant. C’est une question de temps avant qu’une véritable tragédie survienne», dit-elle.

Son organisme a d’ailleurs lancé une pétition réclamant un meilleur accès à la santé et le retour des services perdus dans la région. En quelques mois à peine, plus de 6000 signatures ont été amassées.

«Il y a les animaux sauvages, mais il y a aussi des tronçons propices à l’aquaplanage et l’hiver, c’est le déneigement qui fait défaut. Ce serait beaucoup mieux si l’on pouvait être traités dans notre région, comme il se doit, et comme nous avons droit», indique-t-elle.

De son côté, la Commission de services régionaux du Restigouche a fait plusieurs plaidoyers envers la province au cours des dernières années, autant pour le retour des services de santé (notamment l’obstétrique) que pour l’installation de clôtures contre les animaux sauvages. Son président, Brad Mann, assure que l’organisation poursuit toujours cet objectif.

«On veut revoir les accouchements et autres services chez nous, c’est certain, mais on est aussi conscient de la situation de la main-d’œuvre dans le secteur de la santé. Pour ce qui est des clôtures, on continue nos pressions auprès du gouvernement. C’est un dossier sur lequel on est tenace», indique-t-il.

Dans une récente correspondance avec la CSR-Restigouche, le premier ministre, Blaine Higgs, avait rejeté la demande d’ajouts de telles clôtures dans la région. Il avait plutôt suggéré aux citoyens du Restigouche d’éviter de prendre la route en soirée afin de réduire les risques de collisions avec des animaux sauvages…