COVID-19: aucun décès et diminution du nombre de nouveaux cas

Personne n’est décédé de la COVID-19 au cours de la dernière semaine, selon un rapport de la Santé publique. On y indique également une diminution du nombre de nouveaux cas.

Lors de la semaine du 12 au 18 juin, 425 nouveaux cas ont été détectés à l’aide de tests PCR (réaction en chaîne par polymérase), et 403 personnes ont déclaré un résultat positif à un test rapide.

Malgré quelques fluctuations, le nombre de nouveaux cas diminue chaque semaine. Toutefois, le nombre de personnes ayant subi des tests PCR est également en pente descendante. Un total de 4004 personnes ont reçu un test PCR la semaine dernière, comparativement à 5025 quatre semaines plus tôt. Le nombre de résultats de tests rapides déclarés diminue également.

La médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, Dre Jennifer Russell, affirme cependant qu’elle n’est pas inquiète outre mesure par cette diminution du nombre de tests.

«Si on ne voit pas un changement direct avec le nombre de personnes hospitalisées, on sait que la situation comme telle est stable. C’est ce qu’on voit. Même si les gens se font moins tester, ça ne change pas la situation au niveau du pourcentage de gens qui sont hospitalisés, et c’est ça qui nous dit si la situation est grave ou non.»

Il y a 25 personnes hospitalisées en raison de la COVID-19, une diminution de deux par rapport à la semaine dernière. Trois patients sont aux soins intensifs, un de plus que la semaine précédente.

De leur côté, les réseaux de santé font état de 46 hospitalisations en date du 18 juin – 11 dans les hôpitaux du Réseau de santé Vitalité, et 35 chez Horizon. Ces chiffres comprennent à la fois les personnes hospitalisées en conséquence de la COVID-19, ainsi que les personnes infectées par le virus qui sont traitées principalement pour d’autres problèmes de santé.

«C’est une situation stable en ce moment. On ne voit pas d’augmentation de décès et du nombre d’hospitalisations», dit Dre Russell.

Par ailleurs, la médecin-hygiéniste en chef affirme que la Santé publique n’a pas encore pris de décision concernant une deuxième dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 pour les personnes de moins de 50 ans.

Pour l’instant, la quatrième dose du vaccin est réservée aux personnes de 50 ans et plus et aux personnes immunodéprimées, pourvu que cinq mois se soient écoulés depuis leur dose précédente.

Puisque la première dose de rappel a été rendue disponible à la population de 18 ans et plus le 10 janvier, certaines personnes seraient déjà en mesure de recevoir une quatrième dose du vaccin malgré le délai de 5 mois prévu par la Santé publique.

«Je sais que beaucoup de gens ont hâte de savoir ce qui se passe avec les quatrièmes doses de rappel. Pour le moment, on surveille la situation, on a beaucoup de rendez-vous, de discussions. (…) Ce n’est pas qu’on n’y travaille pas, mais on n’est pas prêts à faire des annonces sur la situation à ce moment-ci», explique la Dre Russell.

Elle affirme que la Santé publique priorise toujours les doses de rappel chez la population de 50 ans et plus, puisque les personnes âgées de 60 à 79 ans sont plus fréquemment hospitalisées en raison de la maladie.

Elle incite aussi les gens à recevoir une dose de rappel dès qu’ils y sont admissibles.

«Je crois que c’est vraiment important que les gens qui sont admissibles aux doses de rappel les prennent. Parce qu’on sait que lorsque l’automne arrive, ça se peut qu’on ait une autre vague – on sait toujours que les risques augmentent à l’automne et l’hiver.»