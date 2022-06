Marcel Gauvin échoue dans sa tentative de retrouver sa liberté

Un individu de la Péninsule acadienne qui fait face à une quinzaine de chefs d’accusation, dont celle d’avoir braqué une arme à feu et de port d’arme dans un dessein dangereux a échoué dans sa tentative de recouvrer sa liberté durant les procédures judiciaires entamées à son endroit plus tôt ce printemps.

Marcel Gauvin et son avocat, Me Serge Robichaud, ont tenté de convaincre le juge Éric Sonier du bien-fondé d’une remise en liberté en attendant la suite des procédures, sans trop de succès

Dans le cadre d’une longue audience qui s’est déroulée lundi en Cour provinciale à Bathurst, l’accusé a indiqué qu’il serait prêt à se plier à de nombreuses conditions de remise en liberté et à garder une bonne conduite tout en demeurant chez une amie à Maisonnette d’ici la tenue d’un éventuel procès.

La Couronne, représentée par Me Marc Bourgeois, a plutôt souligné au tribunal que l’individu de 62 ans ne pouvait pas retrouver sa liberté en raison de la gravité des accusations qui pèsent contre lui.

Une ordonnance de non-publication empêche le dévoilement des arguments présentés par la défense et la Couronne durant l’audience et de révéler la teneur des témoignages des témoins qui ont défilé devant le tribunal.

Règle générale, les juges canadiens qui refusent de libérer un accusé se basent sur un article du Code criminel qui stipule que la détention d’une personne est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice.

En plus d’accusations d’avoir pointé une arme sur deux personnes, dont un policier, Marcel Gauvin est aussi accusé d’avoir proféré des menaces, d’agression armée, d’agression armée contre un agent de la paix, de conduite dangereuse, de fuite lors d’une poursuite policière, d’usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction, d’usage négligent d’une arme à feu, de port d’arme dans un dessein dangereux, de possession non autorisée d’une arme à feu et de possession non autorisée d’une arme à feu dans un véhicule automobile.

Les faits reprochés à l’individu remontent au 24 avril dernier et se seraient déroulés dans la Péninsule acadienne et la région Chaleur.

Dans un premier temps, l’accusé aurait pointé une arme à feu en direction d’une autre personne à Maisonnette, avant de fuir les lieux à bord d’un véhicule.

L’incident s’est terminé lorsque l’homme a été retrouvé sur la route 134, dans un secteur boisé d’Allardville, après une longue poursuite policière durant laquelle il aurait braqué une arme à feu en direction d’un policier qui le pourchassait.