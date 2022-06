Moncton: des conseillers municipaux veulent davantage de policiers

Le conseil municipal de Moncton a rejeté une motion sur la sécurité proposée par l’un de ses membres, Daniel Bourgeois. Plusieurs élus se sont néanmoins prononcés en faveur d’une augmentation du nombre de policiers dans certains endroits de leur ville.

Le conseiller du quartier 2, Daniel Bourgeois, a proposé de nommer un conseiller de liaison sur la sécurité publique. Cet élu aurait eu pour mandat de mener des consultations et d’écrire un rapport sur les actions à mener pour améliorer la sécurité à Moncton.

La mairesse Dawn Arnold et la conseillère générale Monique LeBlanc ont toutefois rappelé que l’Autorité policière régionale de Codiac (APRC) a déjà mené des consultations et rédigé un rapport sur la sécurité dans le Grand Moncton.

«Les trois municipalités [Moncton, Riverview et Dieppe] rencontreront l’APRC la semaine prochaine. C’est là que le rapport avec les avis des parties prenantes sera présenté et que les priorités seront établies», a précisé Mme LeBlanc.

«Nous savons maintenant ce que notre communauté veut. Elle l’a exprimé très clairement pendant quatre rencontres publiques: davantage d’officiers dans la rue. J’espère que nous aurons une estimation des coûts d’ici le 11 juillet», a ajouté Mme Arnold.

Le conseiller municipal du quartier 2, Charles Léger, a aussi évoqué la future étude, qui permettra à la Ville de choisir entre la GRC et une police municipale. L’administration fera un exposé à ce propos pendant la prochaine réunion du conseil municipal du 18 juillet, afin que les élus choisissent un consultant.

D’autre part, M. Bourgeois aurait voulu que le conseil municipal ordonne aux représentants de Moncton à l’APRC d’exiger le déploiement d’officiers de la GRC aux endroits les plus dangereux et de réclamer à la province davantage de policiers.

L’APRC a seulement le pouvoir de donner à la GRC des priorités et non celui de lui dicter des ordres opérationnels (où déployer ses effectifs, par exemple).

«Vous êtes les représentants de la Ville de Moncton à l’APRC, a cependant lancé M. Bourgeois aux conseillers LeBlanc et Léger. Portez vos culottes! Demandez, exigez plus de ressources. Le problème de criminalité mineure, c’est au centre-ville de Moncton qu’il est à 85%, même s’il existe un peu partout dans la ville ainsi qu’à Riverview et à Dieppe.»

M. Bourgeois s’est fondé sur les quatre réunions publiques sur la sécurité de Moncton pour faire cette affirmation.

«Nous pouvons demander à l’APRC d’avoir plus d’officiers, a appuyé le maire adjoint, Bryan Butler. Ça ne veut pas dire qu’on va les avoir. Mais nous avons besoin de plus de policiers. Codiac est un endroit très, très occupé et dangereux.»

«Je crois qu’on met déjà la pression [sur l’APRC] à ce sujet», a répondu Mme LeBlanc à propos de ressources supplémentaires. Elle a rapporté les propos de représentants de la GRC, qui auraient affirmé qu’augmenter leurs effectifs serait une solution insuffisante.

«Il y a un crime organisé à Moncton, a pointé M. LeBlanc. Mettre des policiers dans les rues, c’est plutôt pour la petite criminalité. Est-ce que c’est vraiment une solution à nos problèmes?»

«C’est l’une des plus grandes recommandations que les citoyens nous ont faites pendant les rencontres publiques. Peut-être que ce n’est pas la solution, mais c’en est peut-être une partie», a soutenu M. Bourgeois.

Le plan d’action de la Ville de Moncton

La Ville de Moncton a présenté en juin un plan de 22 actions à l’issue d’assemblées générales tenues en mai 2022 dans le secteur ouest de la ville au sujet de la sécurité.

En voici quelques exemples: demander plus d’agents de police dans les quartiers et dans les écoles; réclamer l’application des arrêtés municipaux sur la mendicité; accroître la participation au programme Citoyens en patrouille; s’assurer que les campements de fortune sont démontés dans un délai de 24 à 72 heures.

L’inspecteur, surintendant remplaçant du Service régional de Codiac de la GRC, Benoit Jolette, a fait mention de deux de ces actions dans son dernier rapport au conseil municipal de Moncton.

«Nous nous attaquons à la mendicité agressive en nous concentrant sur les principales intersections routières, a déclaré l’officier. Nous avons identifié au moins six individus et chacun d’eux a reçu au moins un avertissement et des offres de services. Si ça continue, nous donnerons des contraventions, puis des citations à comparaître devant la cour.»

M. Jolette a aussi assuré avoir ordonné des patrouilles matinales dans quelques écoles du Grand Moncton du 2 au 24 juin, après avoir reçu des plaintes.

«Parfois, le personnel scolaire venait avant les classes et trouvait des gens qui étaient campés sur le terrain de l’école, près de la bâtisse ou dans les boisés avoisinants. Il y avait parfois aussi des déchets et possiblement des aiguilles», a-t-il raconté.

L’officier a ajouté que le service de police communautaire de Moncton travaillait avec deux districts scolaires anglophone et francophone pour établir un autre plan de patrouilles avant septembre.

«Est-ce le rôle de la GRC de ramasser des aiguilles? Il me semble qu’elle a des choses beaucoup plus importantes à faire», a réagi la conseillère municipale, Paulette Thériault.