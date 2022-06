Dalhousie rassuré pour son centre de santé

Le maire de Dalhousie, Normand Pelletier, affiche un rare optimisme quant à l’avenir du Centre de santé communautaire St. Joseph.

Lundi soir, deux représentantes du CSC St. Joseph ont offert au conseil ainsi qu’au public, une présentation démontrant l’ensemble des services offerts à l’intérieur de cet établissement ainsi que la mission que celui-ci vise à accomplir en tenant compte des déterminants de la santé spécifiques à la région.

«Je trouvais que c’était important de montrer à notre population tous les services qui sont disponibles à l’intérieur de notre centre de santé collaborative», exprime M. Pelletier qui croit que cette façon de faire privilégier au CSC St. Joseph (pratique collaborative) semble après tout une solution possédant un certain mérite.

«Avec cette méthode, ils essayent de trouver la bonne personne de l’équipe pour répondre aux besoins du client, pour s’assurer qu’il reçoit les services appropriés. Je leur lève mon chapeau», indique le maire.

Il y a quelques mois à peine, celui-ci avait pourtant vivement critiqué le Réseau de santé Vitalité pour sa décision de ne pas remettre en place – du moins dans l’immédiat – la clinique sans rendez-vous. Ces critiques avaient même culminé en une manifestation réclamant la réouverture de la clinique.

Bien qu’il avoue qu’il aimerait toujours revoir la clinique sans rendez-vous être offerte à la population du Restigouche-Est, le maire se montre compréhensif face à la situation.

«Ils (Vitalité) ne peuvent tout simplement plus trouver de personnel – médecins et infirmières praticiennes – pour notre clinique. Ils se concentrent donc sur les services qu’ils peuvent offrir à la population et tentent de mettre les gens plus en santé afin, justement, qu’ils évitent les hospitalisations», note-t-il.

Les deux membres de Vitalité présents à la rencontre ont fait remarquer au conseil que, bien que Dalhousie soit l’une des communautés les plus vieillissantes de la province, celle-ci n’a toujours pas adhéré au programme Municipalités amies des aînés. Surpris, le maire a promis de se pencher sur la question.

«On ne nous a jamais approchés. Mais s’il y a quelque chose que l’on peut faire pour mettre davantage en valeur les services offerts à cette population – ou même que l’on peut ajouter afin de l’aider -, c’est certain qu’on veut en faire partie», dit-il.