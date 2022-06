Soins de santé: le réseau Vitalité ira à la rencontre des élus du Restigouche

La PDG du Réseau de santé Vitalité, la Dre France Desrosiers, et le maire de Campbellton, Ian Comeau, ont tous deux confirmé mardi qu’il y aura bientôt une rencontre au sommet dans le Restigouche au sujet de la prestation des soins de santé dans cette région de la province.

De passage à Bathurst mardi, le maire Comeau a tenté d’amorcer les discussions à l’avance et de prendre publiquement la parole lors de la tenue de l’assemblée générale annuelle du conseil d’administration du Réseau de santé Vitalité dans un hôtel du centre-ville.

L’élu de la principale ville du Restigouche a toutefois dû se contenter d’un rôle de simple spectateur, n’ayant pu prendre la parole en raison d’un règlement administratif qui stipule que les personnes désirant s’adresser au conseil d’administration lors d’une réunion publique doivent soumettre une demande dix jours ouvrables avant la date de présentation de la réunion.

Ian Comeau espérait tout de même pouvoir s’adresser aux membres de Vitalité et obtenir un droit de parole en raison de l’incident survenu en début de week-end dernier où une automobiliste qui circulait sur la route 11 afin d’assister à la naissance de son petit-fils à Bathurst a percuté un orignal de plein fouet.

«J’espérais faire part à la direction de Vitalité du fait que nous sommes très déçus et inquiets après cet autre accident du genre. Ce que nous souhaitons, c’est enregistrer des naissances, et non pas des décès!», a affirmé le maire de Campbellton à l’issue de la rencontre publique.

Faute de services d’obstétrique qui ne sont plus disponibles depuis avril 2020 à l’Hôpital régional de Campbellton, les gens doivent se rendre à Bathurst ou à Edmundston pour avoir de tels soins ou assister à une naissance, et ce en empruntant des axes routiers qui peuvent être dangereux pour les automobilistes.

La PDG de Vitalité dit souhaiter que la rencontre à venir avec les décideurs du Restigouche puisse permettre de dégager certaines pistes de solution et d’améliorer les soins dans le nord de la province.

Il n’en demeure pas moins qu’une réouverture du département d’obstétrique et l’installation de clôtures à orignaux sur une portion de la route 11 entre Campbellton et Belledune, qui sont tant souhaités par la population et les élus de la région, sont improbables à court terme.

«Il manque environ quatre médecins et une vingtaine d’infirmières spécialisées en obstétrique pour y parvenir», a illustré la Dre France Desrosiers.

Des réunions publiques sans coup d’éclat

L’assemblée générale annuelle 2021-2022 et la réunion publique ordinaire du Réseau de santé Vitalité tenues mardi à Bathurst se sont déroulées sans grand coup d’éclat.

Le Réseau a souligné que la deuxième année de pandémie a continué de toucher tous les aspects de la vie quotidienne de la population et de mettre à rude épreuve le système de santé.

La régie francophone de santé du Nouveau-Brunswick a souligné que la pandémie a tout de même permis de renforcer les partenariats existants entre les différents partenaires du système de santé et d’en créer de nouveaux.

Vitalité s’est aussi félicité de l’embauche de près de 200 étudiants qui vont œuvrer durant la saison estivale à titre de préposés aux soins des patients.

S’il y a ralentissement des activités à prévoir durant l’été, la dirigeante de Vitalité a réitéré l’engagement de Vitalité à offrir des soins de santé adéquats au cours des prochaines semaines.

«On demeure avec des services fragiles, mais nous sommes prêts pour l’été», a souligné France Desrosiers.

Le Réseau de santé de Vitalité a également mis en lumière une mission d’embauches à l’étranger de personnel de la santé en France, au Sénégal et au Maroc qui s’achève ces jours-ci.

«C’est une première pour Vitalité», se réjouit la PDG du réseau de santé.

Cette mission de séduction d’outre-mer n’a guère impressionné Jean-Claude D’Amours, député de la région d‘Edmundston et critique de l’opposition libérale en matière de santé et mieux-être.

«C’est une équipe de recrutement mise en place en juin 2022… Je me demande où nous étions en 2019, 2020 et en 2021 alors qu’on parle des défis du recrutement depuis des années», a affirmé l’élu du Madawaska qui parle d’un besoin de main-d’œuvre criant en santé au Nouveau-Brunswick.