Un projet immobilier de neuf étages au centre-ville de Moncton

Un promoteur a présenté un projet immobilier de neuf étages au carrefour des rues Main et Vaughan Harvey, au centre de Moncton. La municipalité vendra le terrain qu’elle possède à cet endroit pour qu’il voit le jour.

Le bâtiment inclura 10% de logements abordables dans un total de 147 appartements. Des commerces se trouveront au rez-de-chaussée. Il y aura aussi 182 places de stationnement dans deux étages sous-terrain.

«Nous voulons aider le boulevard Vaughan Harvey à devenir un grand boulevard», a déclaré le directeur général de l’entreprise 717035 NB Inc., Chad Blakney.

Le promoteur promet aussi une réduction de 25% des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d’énergie de l’édifice, par rapport aux normes du code national du bâtiment.

«Nous accomplirons ça en ayant de plus hauts niveaux d’isolation, des fenêtres plus efficaces, de l’éclairage DEL et peut-être des panneaux solaires sur le toit», a notamment précisé M. Blakney.

Le projet immobilier nécessitera la suppression d’un espace vert, mais le promoteur a promis d’en aménager un nouveau plus grand et accessible au public.

«Je voudrais dire bravo, c’est exactement ce qu’était notre vision il y a des années pour la revitalisation de notre centre-ville: ce type de densité et de dynamisme, s’est enthousiasmé la mairesse, Dawn Arnold. J’adore les logements abordables, j’adore l’efficacité énergétique et j’espère que ces deux éléments inspireront d’autres promoteurs.»

Le conseiller municipal Bryan Butler a demandé à l’entrepreneur quelle était sa définition du logement abordable. M. Blakney a répondu que c’était celle de la Société canadienne d’hypothèques et de logement: un foyer coûtant moins de 30 % du revenu avant impôt d’un ménage.

Le conseil municipal de Moncton a approuvé à l’unanimité le projet, le seul d’un processus de demande de propositions de la Ville. Les deux parties doivent maintenant négocier une entente pour la vente et l’achat du terrain, au 1299 rue Main.

Cette zone se développe rapidement. Le Groupe immobilier duParc a construit récemment de l’autre côté de la rue Main la Place Tannery, deux tours avec une quarantaine d’appartements chacune et des commerces.