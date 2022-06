Accusé d’incendie criminel, Samuel Vautour nie sa culpabilité

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Samuel Vautour a plaidé non coupable à l’accusation d’incendie criminelle qui pèse contre lui en rapport au feu qui a détruit l’église centenaire de Shemogue le 9 décembre 2021.

La comparution de mercredi devait servir à fixer une date pour la tenue de l’enquête préliminaire.

Au lieu de cela, l’avocat de la défense Gilles Lemieux a indiqué que ce serait de mise de fixer une date de procès devant la cour provinciale. Le mode de procès retenu sera devant un juge seulement, et non devant un juge et jury tel que l’avait choisi précédemment l’accusé.

L’homme âgé de 26 ans de Cap-Pelé est accusé d’avoir causé l’incendie qui a complètement détruit l’église catholique Saint-Thimothée de Shemogue. Présent mercredi à la cour provinciale de Moncton, Samuel Vautour a présenté son plaidoyer devant la juge Brigitte Volpé.

L’avocat Gilles Lemieux croit que trois jours seront nécessaires pour le procès. Il a mentionné devant la juge que la divulgation n’était pas complète. Autrement dit, il manquerait certains éléments de preuve au dossier.

La juge Volpé a retenu les dates du 12, 13 et 14 juin 2023 pour la tenue du procès. Elle a mentionné qu’il n’y a pas de possibilité de règlement et qu’elle souhaite procéder efficacement.

Pour s’y faire, elle a demandé qu’une conférence de règlement entre la défense et la Couronne ait lieu quelques mois avant le procès, soit le 3 avril 2023 au bureau de la cour provinciale.